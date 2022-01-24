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行善不間斷　呼朋引伴做公益

▲▼行善不間斷　呼朋引伴做公益。

圖、文／新潤建設機構提供

新潤建設機構自成立14年以來，默默熱心公益不間斷，董事長黃文辰不僅每年捐款幫助弱勢團體，舉辦各項公益活動，如：公益園遊會、公益馬拉松、一日義工、環保淨攤，還與機構同仁至偏遠山區關懷貧童，分送物資，對幫助貧弱，一向不遺餘力。2021因為災情、疫情的關係，黃文辰第一時間主動關心，了解需求，並立即捐款救助，新潤建設機構2021年共捐出3826萬，其中太魯閣事件捐出1000萬，亦捐予疫情相關單位1220萬元整。

今年，黃董事長50歲生日感恩晚宴日發起行善公益的活動，婉謝親朋好友之生日賀禮，建議大家將款項直接捐出，黃文辰董事長亦會相對提撥，當晚得到親友們熱情回應，共募集2,792,200元善款，董事長相對提撥280萬元整，特別感謝席位櫻花集團、新聯陽廣告、海悅國際廣告、良茂建設、甲桂林廣告、國美建設、白天鵝建設、盛華人力、揚潤營造、甲山林機構、北科不動產及蕭家福建築師等共六十餘人慷慨解囊，共襄盛舉。總共捐款金額近560萬元將捐贈予老幼貧弱之弱勢團體，如：綠色方舟全人關懷協會、弘道老人福利及瑞信兒童醫療等基金會、人安街友基金會…等二十個公益單位，為寒冬注入一股暖流，讓大家都能過個暖心的春節。

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