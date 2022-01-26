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航警局X光機採購弊案　警官勾串圖利廠商7462萬！下場曝光

▲桃檢偵辦航警局陳姓、林姓與鄭姓3名二線三星警官承辦Ｘ光機採購弊案，桃檢偵結依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商起訴，鄭部分則獲得緩起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦航警局陳姓、林姓與鄭姓3名二線三星警官承辦Ｘ光機採購弊案，桃檢偵結依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商起訴，鄭部分則獲得緩起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

航警局前年爆發桃園國際機場X光機採購弊案，其中檢方將陳姓警務正、林姓安檢隊科長與蔡姓廠商等人起訴，檢方查出陳、林等人在採購X光機的電腦斷層掃描儀放水並洩漏標案秘密等，讓蔡謀取不法利益高達7462萬元，蔡則幫林支付10萬元新屋裝潢費作為回報，桃檢偵結，依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商等人提起公訴。

桃檢指出，檢方去年間接獲法務部調查局中部地區機動工作站報稱，航警局官員於2019年間承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」、「109年度固定式空運貨櫃檢查儀1套系統定期保養維修勞務採購案」、「109年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」，另於2020年間承辦「桃園機場第二航廈電腦斷層掃描儀輔助人力勞務外包採購案」等標案涉有弊端，即指派檢察官指揮中機站偵辦。

專案小組於去年9月27日搜索多處地點，並將航警局二線三星陳姓警官、蔡姓廠商向地院聲押獲准，檢調追查案情發現，其中陳姓警務正承辦「109年度電腦斷層掃描儀6部採購案」時，明知得標廠商公司蔡姓負責人提供之儀器功能無法符合採購契約所訂之爆裂物偵檢標準，陳等人竟配合蔡姓廠商，自2020年11月間起，由蔡姓廠商提供以壓克力仿製之爆裂物，以及偽造原廠證明書，共同矇騙其他航警局不知情之驗收官員，讓5部不合標準之電腦斷層掃描儀陸續通過驗收，蔡姓廠商因而獲取不法利益共計7,462萬5,044元。

▲桃檢偵辦航警局Ｘ光機採購弊案，檢方偵結依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦航警局Ｘ光機採購弊案，檢方偵結依貪汙罪嫌將陳、林與蔡姓廠商起訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

蔡姓廠商於2019年間得標航警局「109年度固定式空運貨櫃檢查儀系統定期保養維修勞務採購案」，為讓標案順利通過驗收，蔡得知航警局林姓科長剛買房子，竟花費40萬元裝潢與設計師報價50萬元兼有10萬元落差，2020年1月間交付10萬元給林行賄，林則洩漏相關標案資訊給蔡作為回報。

檢方查出，本案另名鄭姓警官在「109年度桌上型爆裂物偵檢儀6部增購案」中，將前來投標家數等相關資訊洩露給蔡姓廠商，檢方認為念鄭姓警官所犯為刑法洩露國防以外秘密罪，考量其坦承犯行與犯罪情節非重、犯後深表悔悟等因素，為緩起訴處分，期間為1年，並需向公庫支付5萬元；至於陳姓、蔡向廠商依貪汙治罪公務員對主管監督事務圖利、偽造文書等罪嫌提起公訴，林姓科長則被依貪汙治罪收賄、對公務員不違背職務行為行賄罪嫌提起公訴。

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