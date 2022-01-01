　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

▲林務局在東眼山國家森林遊樂區劉姓技術士，涉嫌擔任票務管理期間，短短半個月侵吞5萬5千餘元門票收入遭起訴。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

▲林務局在東眼山國家森林遊樂區劉姓技術士，涉嫌擔任票務管理期間，短短半個月侵吞5萬5千餘元門票收入遭起訴。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

林務局派駐桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區劉姓技術士，遭指控於2019年間擔任票務管理與遊客服務等工作時，涉嫌以收取遊客門票不開發票，短短半個月間侵吞門票、停車費高達5萬5千餘元，桃園地檢署調查後屬實，且劉男也坦承犯行，檢方偵結，依「貪污治罪條例」侵占公有財物罪嫌將劉提起公訴。

桃檢調查，49歲的劉姓男子是林務局新竹林管處大溪工作站技術士，涉嫌從2019年1月1日至2020年7月31日派駐東眼山遊樂區任職，負責票務管理、遊客服務與園區巡護等工作，是具有法定職務權限之公務員。劉利用擔任售票員機會，自2020年7月2日至19日間向遊客收費後，卻未開立統一發票交遊客，以規避有對帳機制，直接將這半個多月門票、停車費等收入總計5萬5870元放進口袋，事後遭檢舉後被調查，根據監視畫面勘驗後確認劉男犯行。

▲位於桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區是北部地區國人旅遊熱點，卻爆發工作人員貪污醜聞。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

▲位於桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區是北部地區國人旅遊熱點，卻爆發工作人員貪污醜聞。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

桃檢複訊時，劉坦承犯行，以不主動提供發票給遊客方式，將入園費與停車費用侵占，或從收銀機內直接取現金，檢方查出，劉自2020年4月起開始，但金額部分則無法確定，檢方根據侵佔數字應為5萬5870元。

東眼山國家森林遊客區員工也證稱，園區是依售票系統計算每天入園人車數，除監視器畫面，無從清查或推算實際入園人車數及應收費用。檢方勘驗自7月2日到19日的出入口監視器，比對實際遊客人車數與上報系統資料顯示，估計劉男侵占次數達162次、金額共5萬5870元。

檢方審酌，劉男侵佔款項犯行明確，偵結依貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴；農委會林務局新竹林管處也同意讓期分期償還，檢方考量劉男有還款計畫、犯後態度良好等，建請桃園地院量處適當之刑。

【更多新聞】

►酒店妹想分手被包養遭BB槍恐嚇+拍謎片　渣男嗆「就是要讓你死怎樣？」

►被按喇叭狂嗆「想怎樣」！暴怒男西瓜刀架頸　騎士濺血慘縫36針

►影／桃園2車凌晨路口搶快側撞翻覆　駕駛輕傷疑會車未減速釀禍

ET快訊
夫妻「月開銷17萬↑」曬明細急問：正常嗎　網看月薪狂酸
女友吵買3980外套！他氣炸走掉「下秒接陌生電話」傻了
顏寬恒怒了！痛斥于北辰：為3000元出賣自己的靈魂
快訊／北市檢疫旅館「3人染Omicron」！　不排除群聚感染
快訊／今年第一天「境外再增21例」！　本土+0
羅志祥整晚沒睡！突公開宣布1月底喜訊　經紀人認了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

健身房教練酒醉「暴扔拒馬」！趴回復桿上狂轉　超扯畫面全上傳IG

17歲少年跨年夜撞休旅車　右手腕骨折倒地哀嚎

又來惡搞！雞排店跨年封路擺鞭炮陣　警方將開罰最高2400元

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

救難員高山紮營陪伴罹難股長　天候不佳直升機三度折返

酒店妹想分手被包養遭BB槍恐嚇+拍謎片　渣男嗆「就是要讓你死怎樣？」

獨／弒父動機曝！為800萬助學貸款+生活費　江女告雙親不成痛下殺手

遭控無照亂飛R22直升機！國巨前總裁陳木元「一審無罪」理由曝

中巴蘇花突爆胎　13人進香團困觀音隧道1.5小時

跨年狂歡酒駕上國道釀4傷　男撞翻前車自已也被甩飛車外

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

醒來就完了！女友喝醉穿鞋上床　他崩潰幫脫氣到偷打一下全都錄

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

五月天跨年「愛河上開唱」　絢爛煙火照亮高雄

林心如一口氣追完《華燈2》直喊好空虛　 小禎看到最後大傻眼！他「爆雷兇手」網罵爆　

鐵皮屋大火！他英勇救出90歲翁　再返火場慘吸大量熱濃煙昏厥亡

健身房教練酒醉「暴扔拒馬」！趴回復桿上狂轉　超扯畫面全上傳IG

17歲少年跨年夜撞休旅車　右手腕骨折倒地哀嚎

又來惡搞！雞排店跨年封路擺鞭炮陣　警方將開罰最高2400元

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

救難員高山紮營陪伴罹難股長　天候不佳直升機三度折返

酒店妹想分手被包養遭BB槍恐嚇+拍謎片　渣男嗆「就是要讓你死怎樣？」

獨／弒父動機曝！為800萬助學貸款+生活費　江女告雙親不成痛下殺手

遭控無照亂飛R22直升機！國巨前總裁陳木元「一審無罪」理由曝

中巴蘇花突爆胎　13人進香團困觀音隧道1.5小時

跨年狂歡酒駕上國道釀4傷　男撞翻前車自已也被甩飛車外

3個超強「瘦腹動作」持續練一周　曲線變好，臀也變翹超有感

感受古都寧靜氛圍！睡進台南秘密老宅　漫步後院遠離喧囂超chill

健身房教練酒醉「暴扔拒馬」！趴回復桿上狂轉　超扯畫面全上傳IG

機不可失！重機車隊警所借方便　警邀泡茶談安全駕駛

吃完汗線全開！台北超強川菜館道道香麻入味　老饕激推花椒燒蛋

北市3人染Omicron「基因位點有差異」　不排除群聚感染有原因

17歲少年跨年夜撞休旅車　右手腕骨折倒地哀嚎

公主病女友吵著買3980外套！他氣炸走掉「下秒突接1陌生電話」傻了

又來惡搞！雞排店跨年封路擺鞭炮陣　警方將開罰最高2400元

東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

失智媽剛過世！存款「竟短少1千萬」

獨／碩士女赴美花父親2500萬　回台啃老與男友爽住酒店

男友手機驚見「7女參戰片」　她崩潰

高雄男性侵小姨子！她聽到姊姊幫忙崩潰

義大煙火疑釀火警　搭摩天輪驚見火光

高雄2寶爸「手握龍根」狂搓！

弒父女暗黑史起底　3年前控告父母積欠1萬5裁判費未繳

即／國三南下2車追撞「釀1死1傷」！

國3九如交流道追撞翻覆　駕駛一死一傷

狠心弟靠姊接濟竟下毒手　男友急飆4.3km救不回

快訊／金門重大車禍！聯結車碰撞公車

五月天演唱會　工作人員摔下傷勢曝

丟包畫面曝！台中女遭弟刺殺　送醫途中慘被丟路邊亡

台中長刀、國旗揮舞大亂鬥　2人傷

更多熱門

相關新聞

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

前桃園市政府經發局長朱松偉在局長任內涉貪案，桃園地檢署檢察官偵辦時驚覺朱索賄項目琳瑯滿目，包括帶小三上摩鐵開房間費、威而鋼、禮券，甚至連重機車等幾乎無所不貪，檢調形容朱「吃相難看」，索賄手段猶如地痞流氓強徵保護費無異；桃園地院30日下午宣判，依貪污治罪條例判處應執行有期徒刑13年，褫奪公權5年，還可上訴。

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

北市警向毒蟲收20萬繳房貸　一審判3年半

淡水警兄弟敲詐60萬　怨看守所料理方式

淡水警兄弟敲詐60萬　怨看守所料理方式

北市刑大組長涉貪50萬交保　兩個字回應記者

北市刑大組長涉貪50萬交保　兩個字回應記者

市刑大經濟組長陳建志爆貪汙　士檢搜索7處

市刑大經濟組長陳建志爆貪汙　士檢搜索7處

關鍵字：

東眼山國家森林遊樂區貪汙侵吞入園費

讀者迴響

熱門新聞

「嘴突冒出鹹味」苦苓震驚罹癌：錯過黃金治療期

羅志祥衝下台合照！退場前「3次90度鞠躬」

羅志祥來了！元旦霸氣炸裂舞台　10萬觀眾嗨了

D社突發詭異影片「整排偶像」：世上沒有完美秘密！

62歲阿美族歌手赴陸唱跨年：我們有個家，名叫中國

五月天跨年唱一半「工作人員突墜落舞台」！

本來想看羅志祥笑話！他嘆錯了：屌打所有人

羅志祥跨年30分鐘成功洗白！　元旦清晨284字感言：眼淚打轉

2022年3星座桃花運最旺

藍貓悠哉晃回家　50萬心碎畫面曝

懲戒通知曝！長榮員工記大過是因為「翻拍公司螢幕」

連千毅身邊正妹「被關濾鏡」！網一看全嚇呆

羅志祥「突做5手勢」隱藏含意曝光！2動作獲全網原諒

金剛認了交往1年多「常和小嫻大吵」！

羅志祥淚揭「無聲3鞠躬」原因！

更多

最夯影音

更多
Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台

Lulu跨年「高衩M字腿」出道最大尺度！　轉身狂震屁股蛋...嗨炸舞台
玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

玖壹壹台中跨年開場！ 嗨唱20分鐘6首經典歌曲

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

羅志祥回歸！花蓮唱跨年被酸　 「無法舔共才回台」親回應

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台中弒父情侶過往甜蜜照曝！　返家欲滅門沾血榔頭竟藏包內

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

台2線「砂石車對撞」釀2死　車頭半邊被削過駕駛頭顱破裂亡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面