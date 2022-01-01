東眼山森林遊樂區爆貪污案　票務員用這方法半個月A了5萬

▲林務局在東眼山國家森林遊樂區劉姓技術士，涉嫌擔任票務管理期間，短短半個月侵吞5萬5千餘元門票收入遭起訴。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

記者沈繼昌／桃園報導

林務局派駐桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區劉姓技術士，遭指控於2019年間擔任票務管理與遊客服務等工作時，涉嫌以收取遊客門票不開發票，短短半個月間侵吞門票、停車費高達5萬5千餘元，桃園地檢署調查後屬實，且劉男也坦承犯行，檢方偵結，依「貪污治罪條例」侵占公有財物罪嫌將劉提起公訴。

桃檢調查，49歲的劉姓男子是林務局新竹林管處大溪工作站技術士，涉嫌從2019年1月1日至2020年7月31日派駐東眼山遊樂區任職，負責票務管理、遊客服務與園區巡護等工作，是具有法定職務權限之公務員。劉利用擔任售票員機會，自2020年7月2日至19日間向遊客收費後，卻未開立統一發票交遊客，以規避有對帳機制，直接將這半個多月門票、停車費等收入總計5萬5870元放進口袋，事後遭檢舉後被調查，根據監視畫面勘驗後確認劉男犯行。

▲位於桃園市復興區的東眼山國家森林遊樂區是北部地區國人旅遊熱點，卻爆發工作人員貪污醜聞。（圖／翻攝自桃園觀光導覽網）

桃檢複訊時，劉坦承犯行，以不主動提供發票給遊客方式，將入園費與停車費用侵占，或從收銀機內直接取現金，檢方查出，劉自2020年4月起開始，但金額部分則無法確定，檢方根據侵佔數字應為5萬5870元。

東眼山國家森林遊客區員工也證稱，園區是依售票系統計算每天入園人車數，除監視器畫面，無從清查或推算實際入園人車數及應收費用。檢方勘驗自7月2日到19日的出入口監視器，比對實際遊客人車數與上報系統資料顯示，估計劉男侵占次數達162次、金額共5萬5870元。

檢方審酌，劉男侵佔款項犯行明確，偵結依貪污治罪條例侵占公有財物罪嫌起訴；農委會林務局新竹林管處也同意讓期分期償還，檢方考量劉男有還款計畫、犯後態度良好等，建請桃園地院量處適當之刑。

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