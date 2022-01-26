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賞櫻快看！「櫻花花期預報」首度上線　日月潭八重櫻盛開時間曝

▲平菁街42巷主幹道旁民宅內開了3成，而彎進「狗殷勤古道」巷弄內，整片粉紅櫻花海浮現眼前，花況約6成,平菁街7日寒櫻花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲時節已近冬末春初，各地櫻花陸續盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

春節將至，櫻花季也即將到來，中央氣象局與農委會合作，今年首度公開台灣櫻花花期預報，預測日月潭八重櫻盛開將落於2月中、下旬。

氣象局表示，107年起與農試所合作執行「農漁業健康環境形塑－運用客製化天氣與氣候資訊」計畫，過去4年合作研發櫻花花期預報技術，去(110)年的預報結果經與實際花況驗證，可準確預測出櫻花滿開日期，達成台版櫻花前線預報的里程碑。

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今年氣象局將日月潭及阿里山櫻花的花期預報上線於「農業氣象觀測網監測系統」網頁，從1月中旬開始提供九族文化村的八重櫻及阿里山國家森林遊樂園區的染井吉野櫻花開日期預報，此為臺灣氣象史上首次將櫻花花開預測資訊於網頁上公開。

氣象局指出，九族文化村八重櫻的開花率可望在1月底達5%、2月上旬達50%、2月中、下旬即進入最佳賞花期。氣象局今年將於九族文化村架設臨時氣象站，以進行當地櫻花物候監測與預報應用。

▲▼氣象局與農委會合作估算櫻花花期。（圖／氣象局）

▲▼氣象局與農委會合作估算櫻花花期。（圖／氣象局）

▲氣象局與農委會合作估算櫻花花期。（圖／氣象局）

氣象局日月潭氣象站張永政主任表示，八重櫻從去(110)年9月落葉之後進入休眠期，自今年元旦以來一波又一波的低溫寒流，有助於櫻花打破休眠。農試所也根據氣象局提供的氣象資料，推算九族文化村八重櫻從打破休眠後約經過38天到達開花率80%的均值，提供花開預測。

九族文化村表示，園區擁有6種櫻花品種共計5千多棵，除了農試所監測的八重櫻(佔全部數量約七成)外，還有臺灣山櫻花(單瓣緋寒櫻)及枝垂櫻，這2種花期比較早的櫻花，數量僅有數百棵，花期大概早八重櫻1個月，現在已經開得繽紛燦爛。

另外還有少量的吉野櫻及大白櫻，這兩種櫻花的花期與八重櫻接近，數量僅次於八重櫻的粉紅色富士櫻，花期又比八重櫻晚約兩星期。因此推算起來，從現在一直到3月初，都會有不同花色、漂亮的櫻花可欣賞，而佔園區大宗的八重櫻及富士櫻，預計將於2月中、下旬達到高峰期。

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