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最快3個月後開播！鏡電視：9大理念、6大特色打造全新電視新聞

▲▼鏡電視新聞台。（示意圖／網友提供）
▲鏡電視新聞台。（示意圖／網友提供）

記者陳世昌／台北報導

鏡電視得知19日獲NCC許可經營，隨即發布新聞表示感謝，強調一定會全力以赴，依循營運計劃書所提出的9大理念和6大特色，打造全新的電視新聞內容。

NCC19日是以多項附帶條款、行政指導及廢止權之下，許可《鏡電視新聞台》申請案，成為近10年來首家獲准新設的衛星新聞頻道，預計獲准後3-6個月之後，也就是今年中開播。

▲▼寒舍餐旅集團獨立董事陳建平。高雄陳家,大眾銀行,元大銀行,寒舍餐旅,喜來登。（圖／記者湯興漢攝）
▲鏡電視董事長陳建平（資料照片／記者湯興漢攝）

對於NCC十九日核准鏡電視新聞台申設，鏡電視發布新聞，全文如下：

鏡電視是在民國108年12月，向NCC提出新聞台設立申請，並在109年5月撤回舊案，重送新案。在長達兩年的準備期間，鏡電視從去年3月開始，每日清晨六點到深夜一點，不間斷進行內部試播，以求新聞和節目內容都能即時且各具特色，做好隨時可呈現在觀眾面前的準備。

鏡電視也是國內首創外部公評人制度的新聞台，並已禮聘國內傳播界重要學者翁秀琪擔任外部公評人。鏡電視表示，未來外部公評人將承擔公共問責的重要功能，確保新聞品質，並且擔任鏡電視新聞台與公眾之間的橋樑。

鏡電視目前已到職員工計400多人，並已建置全新的攝影棚和製播設備，做好隨時開播的準備。依據鏡電視新聞台營運規劃，未來每天將製播14小時的即時新聞、2小時深度新聞節目、1小時國際新聞節目及1小時藝文新聞節目。鏡電視並首創在新聞頻道中製播兒少新聞，且每節新聞至少有15%以上的國際新聞。

鏡電視的九大經營理念為股權分散、所有權和經營權分離、企業永續經營更重於獲利、多元且獨特、專業且深度、嚴格的自律和製播準則、新聞不帶私利和個人目的、重視人才培育和專業、重視社會對話和收視聴眾申訴、重視法遵並落實營運計劃。六大特色包括多元、專業、深度、國際、藝文和重視弱勢權益。

鏡電視強調，非常感謝NCC歷時兩年對鏡電視申設新聞台的嚴格審查和指導，讓鏡電視能夠加入電視新聞台的行列為觀眾服務。
 

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