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700紙箱沿路掉！貨車高速公路「尾門彈開」　濕紙巾狂撒100公尺

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市一輛大型貨車行經阪神高速公路時，不知為何尾門突然彈開，而車上裝有濕紙巾等商品的數百個紙箱就這樣沿路掉落。根據警方統計，掉落的紙箱大約超過700個，而裡面裝得濕紙巾與除菌巾更是在高速公路上沿路撒落100公尺，現場一片狼藉。

根據《日本放送協會》報導，肇事的這輛大型貨車26日上午6時半左右，行經阪神高速道路神戶縣北上路段時，突然發現自己的貨車尾門彈開，而車廂內的紙箱早就已經沿路掉落了100公尺，紙箱內的商品更是散落一地，嚇得他隨即報警。

根據獲報前往現場的警方表示，掉落的紙箱內裝的是濕紙巾與除菌巾等商品，共計700箱，該輛貨車事發時正要從愛媛前往大阪。事發路段為單側兩線道的高速公路，而掉落地點正好是轉彎處，約100公尺長，車廂內部物品疑似是因離心力甩出車外。據悉，該彎道被稱為「若宮彎道」。

警方一度封閉內側車道，維持單線通行，同時進行掉落物的撿拾作業，直到5個半小時後才排除障礙，所幸並未造成人員傷亡或是二度事故。

肇事駕駛聲稱，當時不知道是什麼原因，門才會彈開。警方則會持續深入調查，以釐清事故發生的主要原因以及責任歸屬。

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