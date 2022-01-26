全裸「釜山行」列車！　變態男帳號被揪「野外露出圖輯」韓網炸鍋

▲南韓「釜山行」列車出現變態裸男，他在推特帳號上公布自己在各處拍攝的「露出」照。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

南韓「釜山行」列車出現一名變態男子，竟然在男女老少共乘的火車上「全裸露出」，事後還囂張地將猥褻照片PO上推特。網友點進帳號一看發現，男子還在公廁、電梯等地四處拍攝裸照並全數上傳，宛如個人「野外露出圖輯」，引起南韓人公憤，有民眾氣到直接向南韓青瓦台（總統府）發起國民請願。

南韓《首爾新聞》報導，青瓦台網站國民請願版上25日刊載了一篇請願文稱，一名身分不明的男子，將自己在開往釜山的列車車廂內裸體的照片PO上推特，但在不分男女老少都能乘坐的火車上進行淫亂行為並不正常。撰文者質疑，2018年同德女子大學、盆唐區兒童咖啡廳都曾出現變態裸男，但輕罰後就獲釋了，如今又出現這名身分不明的男子，很難不讓人聯想在一起，「要求當局對裸體男進行逮捕並嚴懲。」

▲男子在大樓電梯裡也拍過露出下體的照片。（圖／翻攝自推特）

據悉，這名男子已不是初犯，他的推特帳號充斥著許多在公廁、大樓廁所與電梯等公共場所裸體拍攝的猥褻照片，還會附註心情與狀況，例如，「為了工作坐上了釜山行列車，上次是和別人一起做這種事，今天沒有人陪，只能（一個人）安靜地去了」、「周末運動完後（乘坐電梯）到地下室的片刻，在電梯開門之前（拍的照片）。」

對此，韓國鐵道公社（KORAIL）表示，照片中的列車座位編號與實際情況不符，推測應該是合成或是偽造的照片，而由於列車內沒有設置監視器，將在近期運行的列車班次中調查是否收到乘客相關投訴。

報導補充，依據南韓刑法，觸犯公然猥褻罪可處1年以下有期徒刑或500萬韓元（約新台幣11.5萬元）以下罰金、拘役，但如果電車裸男並沒有當眾做出自慰等可能引發性興奮、性羞恥的行為，可能將以過度裸露罪處以10萬韓元（約新台幣2300元）以下罰金或拘役。