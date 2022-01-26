快訊／台南永康區民宅火警　1女疑逃生不及命喪火場

▲台南市永康區蔦松一街35巷1處民宅傳出火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，火勢迅速撲滅，但1名51歲女子已無生命跡象。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區蔦松一街35巷1處民宅26日上午傳出火警，台南市消防局出動大批人車前往搶救，消防人員到火場發現有火煙竄出，經破門而入水搶救，迅速撲滅，但有一樓客廳發現1名51歲女子倒在該處已無生命跡象，目前起火原因及相關責任及財物損失由消防局及永康分局調查中。

台南市消防局119勤務中心於26日上午10時26分許據報台南市永康區蔦松一街35巷內有民宅發生火警，119馬上出動大橋特搜、大灣、復興、新市、永康、鹽行等消防分隊及歸仁中隊、第五大隊各式消防車18部36人前往搶救。

消防人員到場發現火場冒出火煙，馬上接駁水帶破門而入射水搶救，火勢雖迅速撲滅，但發現1名年約51歲女子倒在客廳，已無生命跡象，火場燃燒面積約5平方公尺，目前進行殘火處理。

消防人員初步調查了解，死者疑數月前發生車禍而不良於行，目前均以輪椅代步，懷疑死者因行動不便而受困火場。台南市永康分局案發後立即派員到場管制交通，並會同消防局勘查，並報請檢察官相驗中。真正起火原因及財物損失及死者死因由消防局、永康分局調查處理中。