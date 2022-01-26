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台通過「國家語言發展法」去中化？　朱鳳蓮切換客、閩語回應

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

談到兩岸語言連結，民進黨2021年通過「國家語言發展法」，從2022學年起，將閩南語、客家話、台灣少數民族語言等「本土語言」列入中小學生必修課，被外界認為有去中國化意味？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26日）回應，包藏著他們處心積慮「去中國化」的禍心，並且難得用客家話和閩南話問候台灣民眾。

朱鳳蓮表示，民進黨當局蓄意將台灣民眾使用的方言、少數民族語言、普通話劃分為所謂「本土」和「外來」，包藏著他們處心積慮「去中國化」的禍心。台灣的閩南語、客家話都是漢語方言，是漢語在長期歷史中形成的地域性分支或變體，由福建、廣東地區先民帶到台灣地區。

話鋒一轉，朱鳳蓮表示自己是廣東梅州的客家人，並且強調從小就是講的客家話，台灣桃園、新竹、苗栗、屏東、高雄的客家人都聽得懂。

▲▼咱來學臺灣閩南語。（圖／翻攝咱來學臺灣閩南語）

▲台灣教材「咱來學臺灣閩南語」。（圖／翻攝咱來學臺灣閩南語）

朱鳳蓮強調，中國是一個多民族、多語言、多文種的國家，台灣的少數民族與大陸很多地方的少數民族一樣，有自己的語言，這是很正常的現象。「任何人企圖利用語言作為工具，改變深植於台灣社會的中華文化認同、中華民族認同，是不可能得逞的。」

談到兩岸語言有太多歷史文化連結，平時嚴肅發言人難得感性。回應到一半時，朱鳳蓮有感而發的切換成母語客家話。她說，「我希望有機會去台灣，和桃園、新竹、苗栗、屏東、美濃的客家鄉親面對面交流，尤其是用客家話交流，自家人講自家話。」

最後，國台辦記者會結束後，朱鳳蓮特地用閩南語和客家語向台灣民眾拜年，「兩岸的鄉親大吉大利，合家團圓，歡歡喜喜過新年。」希望大家無論在哪裡過年，無論用哪種方式，都可以對家裡人說一聲：新年好，新的一年我們一起加油努力！」

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