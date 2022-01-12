RCEP生效　國台辦：在陸台企台商同享關稅及原產地規則優惠

▲RCEP15成員國。（圖／RCEP）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）在大陸生效後，外界關注赴陸投資的台企台商在該項協議架構下的相關因應方式。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，RCEP生效後，區域內90%以上貨貿將逐步實現零關稅，特別在石化、機械、紡織、農業等重點領域將更為明顯，「在大陸的台資企業可充分享受RCEP成員方關稅及原產地規則優惠，打開更廣闊市場。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，大陸各項區域發展規劃、支持企業融入高質量發展的政策措施以及加快改革開放等各項紅利疊加，將為台胞台企帶來更大的發展空間、提供更多發展機遇，「我們將一如既往大力支持台商台企在大陸實現穩定、良好發展，歡迎更多台商台企來大陸投資興業，歡迎更多台灣同胞來大陸追夢築夢圓夢。」

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）1日生效後，代表著現階段全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式起動，成員間在貿易、投資等方面將實現高度自由化和便利化。

據了解，RCEP15個成員國中已有10國通過且執行，大陸與東協、紐澳間的立即零關稅比例超65％，與韓國相互立即零關稅比例達到39％和50％，與日本相互立即零關稅比例分別將達到近25％和56％。