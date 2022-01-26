翁大白天領50萬現鈔　警車護送還幫他把腳踏車騎回家

▲▼男子大白天提領50萬現金騎單車回家太危險，最後在警方苦勸下才同意護送。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市80歲李姓男子從銀行提領50萬現金後騎著單車回家，行員擔心被搶報警，警方到場表明要協助護送，李男堅持不用麻煩，只是要買年貨，請員警不用擔心，最後在員警苦勸之下，由員警換騎李男腳踏車，李則坐上警車平安到家。

台中市警一分局繼中派出所警員林弘軒、林穎信日前中午接獲公園路郵局報案，李姓男子提領50萬元，身上帶著大筆現金，又要騎腳踏車，擔心遭搶，請求警方協助，林弘軒提議要載回家，李男則說，這些錢是要購買過年所需用品，請警方不用擔心。

林弘軒認為，老翁年歲大且身懷鉅款，如果獨自騎腳踏車返家，有所不妥，但李男還是堅持說快過年了，不要麻煩警方，自己可以騎車回家，最後在警方的苦勸下，由林弘軒換騎腳踏車，李男則抱著現金坐上警車。

李男說，在警車內看著全副武裝的警察小伙子，在烈陽下騎著腳踏車在警車後面追趕的畫面，笑稱這畫面真像孫子愛看的日本動畫「兩津勘吉」呢，李男到家後感謝警方的協助，並向警方拜個早年。

警一分局提醒，民眾提存現金時，警方可以免費護鈔，不限金額 ，有需求民眾可以撥打110申請護鈔，警方也會增派警力加強金融機構警戒，能防止竊盜、搶奪案件的發生。