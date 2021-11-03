新北女大生留遺書離家　人在台中！女警安撫讓她說出心裡話

▲新北妙齡馬尾女留遺書離家南下，台中警1小時內在車站尋獲。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

新北市21歲郭姓女大生不堪課業壓力和感情因素，留下遺書後即拖著行李箱搭車離家出走，母親連絡不上，心急如焚的向新北警方報案，警方根據郭女手機定位，查出人在台中火車站附近，警一分局繼中派出所獲報後，趕緊派出4名員警外出查訪，所幸1小時內就發現郭女獨自坐在火車站樓梯上，經好言相勸，郭女才願意回到派出所，並由家人帶回家。

繼中所警員林正傑日前晚間8點半，接獲新北警方協尋通報1名21歲女子，經手機定位發現人在台中火車站附近，4名員警立刻展開地毯式尋人，還好1小時後在火車站發現坐在階梯上的郭女，林員起初要帶回派出所，但郭女情緒低落，不斷搖頭拒絕，經好言相勸「先跟我們回派出所，什麼事情回去再說，你家人都很擔心你！」、「至少先打電話報平安！」，郭女才願意讓警方載回派出所。

郭女回到派出所後，仍然低頭不語啜泣，女警謝孜侑展現同理心並主動關懷，郭女逐漸平復情緒，緩緩道出離家原因，原來是課業壓力再加上情感問題，各種負面情緒接踵而來，讓她喘不過氣，身邊又沒有可以訴苦的對象，一時感到鬱悶才會離家。

郭女帶著行李，漫無目的搭車到台中散心，卻又發現無處可去，只好坐在車站階梯上，謝員勸說「沒有甚麼事情是過不去的。」如果找不到人可以訴說時，也可以找警察聊聊，郭女最後在父母陪同下順利返家，郭母對警方短短1小時內就尋獲，十分感激。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995