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快訊／大轉彎！立陶宛官員提議改名為「台灣人民代表處」

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供） 

記者許力方／綜合報導

路透社報導，立陶宛官員正在討論，要求台灣政府改名「駐立陶宛台灣代表處」的可能，2名消息人士證實，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周提議將「台灣代表處」改成「台灣人名代表處」，在英文及立陶宛文上的譯名仍保持一致，不過相關修改仍需獲得台北方面的同意。

報導提到，藍斯柏吉斯上周向總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）提議，修改中文版「駐立陶宛台灣代表處」的名稱為「駐立陶宛台灣人民代表處」，這個更改在立陶宛語和英文中使用的名稱仍相同，不過改名仍需台灣政府的同意。對此，立國總統府、外交部皆未回應。

▲▼立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）

▲立陶宛總統瑙賽達。（圖／達志影像／美聯社）

當地智庫維爾紐斯東歐研究中心（Vilnius Eastern European Studies Centre）負責人科賈拉（Linas Kojala）認為，立陶宛的任何一個示意都不可能改變中國的態度，他認為，立陶宛此舉可能想強調，代表處並非反映台灣作為一個政權，而是立國想要和台灣人民在文化、經濟上建立關係。

立陶宛在去年12月公布一份民調，當時正好是北京當局採取非官方經濟報復時，民調顯示有近60％的受訪者反對政府對中國採取強硬政策，僅有13％的民眾對立陶宛「基於價值」的政策給予正面評價。外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則回應，立陶宛從未改變過對中政策。

此後，《金融時報》也引述知情人士指出，美國華府也認為，「駐立陶宛台灣代表處」給中國脅迫的機會，可能損害立台擴大關係的努力，建議立國改名以利緩解立中的緊張關係。對此，我國外交部發言人歐江安21日表示，我國高度關切中國對立陶宛施加的報復性政治壓力與經濟脅迫，並與美國及歐洲等理念相近國家緊密協調溝通，討論如何群策群力協助立陶宛抵抗中國打壓。

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