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台酒挨批立陶宛蘭姆酒比大陸貴4倍　他反問網站賣100多台幣敢喝？

▲▼立陶宛蘭姆酒在香港0.5公升賣208元港幣、換算後約約新台幣740元。（圖／翻攝林俊憲臉書）

▲立陶宛蘭姆酒在香港0.5公升賣208元港幣、換算後約新台幣740元，比台灣貴。（圖／翻攝林俊憲臉書）

記者黃巈禾／台北報導

立陶宛原銷往大陸的一批蘭姆酒在海上漂流逾百日，台灣菸酒公司出手相助買下，首批6000瓶預計2月1日開始販售，每瓶單價600元台幣，但遭質疑，同款酒在大陸電商平台最低只賣31元人民幣，約新台幣135元，足足比台酒便宜4倍。對此，民進黨立委林俊憲反問，網站上賣100多台幣的進口酒，大家敢喝嗎？

台酒董事長丁彥哲表示，立陶宛MV Group Production（簡稱MV公司）的2萬4瓶深色蘭姆酒，原本要銷往大陸，因為立陶宛設立台灣代表處，立陶宛啤酒商遭大陸取消多筆訂單，蘭姆酒也因而遭殃，中國海關作業造成立陶宛貨物無法清關，MV公司遂向台灣求援。

丁彥哲指出，台酒在財政部接洽後，同意購入該批深色蘭姆酒，但瓶身原本打印大陸的簡體字瓶標，台酒轉貼新瓶標後重新包裝，首批6000瓶自2月1日開始販售，單瓶售價600元，除了在台酒觀光酒廠和部分酒專販售，也可在全家便利超商預購。

不過，有網友在臉書轉發大陸媒體的報導，並質疑立陶宛蘭姆酒到台灣，大陸一瓶最低只賣31元人民幣，換算後約新台幣135元，而台灣一瓶卻賣新台幣600元，「台灣人民很有錢嗎？」

男星柯宇綸看了相關報導後23日深夜在臉書表示，有人開始帶風向，對岸只賣1/4價是看台灣人盤子，翻了一下該款蘭姆酒在歐洲和香港的價錢，歐元兌台幣是1：31：44，一瓶0.5公斤賣新台幣為480元，但台酒販售是一瓶0.7公升，以歐洲換算約為667元。由此可見，台灣售價600元比歐洲667元還便宜。

至於在香港網路上查到的同款酒，和歐洲同樣一瓶0.5公升，打折後售價為208元港幣，根據匯率1元港幣約為3.56新台幣，折算後約新台幣740元，以台酒販售的同規格來算，價格要破千元台幣。

林俊憲24日透過臉書反問，「我不喝酒，不太清楚價格，但中國網站賣100多台幣的進口酒，大家敢喝嗎？」林俊憲貼出該款蘭姆酒在香港的售價，並諷刺「同款立陶宛蘭姆酒，香港都要賣到200多港幣（台幣700多），只有中國可以賣到100多塊，真的是厲害國！」

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