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2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭捶打：怎會這樣

▲▼台東2歲男童遭教會交通車撞上慘死。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東2歲張姓男童遭教會交通車撞上慘死。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台東市一名2歲張姓男童25日疑似未注意來車奔向馬路，被教會交通車毛姓駕駛撞上死亡。張童的母親聽到車禍巨響立刻出來察看，發現躺在地上、沒有呼吸心跳的是自己兒子，當場崩潰並捶打下跪的司機。警方表示，毛男的酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。

張姓男童的母親平時在早餐店工作，因此讓兒子在租屋處的門前遊玩。沒想到，毛姓司機行經台東市吉林路一段某巷內時，不慎撞上張童，導致張童當場失去呼吸心跳。

張童母親聽到巨響後立刻跑出來察看，這才發發現兒子躺在巴士前方的地上不動，立刻嚇得腿軟、哭了出來，在圍觀民眾的幫助下才報警、叫救護車，但救護人員到場時，張童已明顯死亡，因此未送醫急救。

▲▼台東2歲男童遭教會交通車撞上慘死，司機當場下跪。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲毛姓司機當場下跪，張童母親也在一旁捶打發洩情緒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

肇事後，毛姓駕駛直接跪在路旁。張童母親也到毛男身邊，不斷揮拳捶打毛男，「嗚嗚嗚…怎麼會這樣」，旁人見狀也立刻給予擁抱安慰。

毛姓駕駛見狀也下跪、鞠躬道歉表示，他是照顧貧困學童的阿尼色佛兒童之家的司機，今天開巴士是要幫一名宣教士搬家，沒想到從巷子開出來就撞上張童，「（張童）突然衝出來，他是這樣衝吧，我們慢慢開，沒有…唉」。一旁的教會院長也出面表示，毛男平常開車都是慢慢開的。

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