快訊／首度回應家暴！台南Josh「6聲明曝光」：身心需要休息一下

▲台南Josh宣布頻道暫時關閉。（圖／翻攝自台南Josh IG）



網搜小組／劉維榛報導

「台南Josh」遭老婆爆打，今（26）日轄區所屬台南第四分局證實，「台南Josh」已於上午前往派出所作筆錄，正式對妻子提告傷害、毀損等告訴，同時也委請律師申請保護令。而台南Josh也在粉專發出6點聲明，表示目前人很安全，頻道會暫時停止更新。

還原這起網紅家暴事件，Josh（本名鄭毓倫）與Amber去年7月登記結婚，而兩人住在16坪小宅，住家兼工作室，不料新婚半年就鬧出糾紛，屋內凌亂不堪，電腦、椅子等家具散落一地，窗簾被利刃割破，連多件衣服也被剪爛；更嚇人的是，牆壁上還留下「死死死媽寶」的紅色字句。

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至於Amber失控的原因為何？Josh的律師表姐「巴毛律師」23日出面指出，「因為我舅舅問疫情婚宴要不要延期她就爆了，然後哭鬧為什麼要請我舅舅的同事，為什麼男方請比較多人。」

對於家務事鬧上新聞版面，如今Josh於今日下午首度出面回應家暴狀況，其中關於長輩要求婚宴延後一事，Josh表示「雙方家長對於婚宴的安排都給了非常大的自由，基本上真的是毫無干涉並且盡力配合，我很感謝我爸媽跟Amber的爸爸媽媽。」

另外，Josh已將家暴後續交給律師表姐「巴毛律師」處理，最後關於頻道部分，Josh直言會暫停更新，「現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。」

台南Josh最新聲明如下：

1. 狗狗平安，已經帶回我爸媽家了，吃喝拉撒睡一切正常。

2. 我人安全，謝謝這幾天所有關心我的人。

3. 我們搬進新家之前是在外面租房子，我爸媽都叫我們自己在外面過的幸福就好，不用常回來沒關係。

4. 雙方家長對於婚宴的安排都給了非常大的自由，基本上真的是毫無干涉並且盡力配合，我很感謝我爸媽跟Amber的爸爸媽媽。

5. 如新聞所報導的，目前交由我的委任律師巴毛律師處理。

6. 頻道會暫時休息一陣子，現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。