　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／首度回應家暴！台南Josh「6聲明曝光」：身心需要休息一下

▲▼ 。（圖／翻攝自台南Josh IG）

▲台南Josh宣布頻道暫時關閉。（圖／翻攝自台南Josh IG）

網搜小組／劉維榛報導

「台南Josh」遭老婆爆打，今（26）日轄區所屬台南第四分局證實，「台南Josh」已於上午前往派出所作筆錄，正式對妻子提告傷害、毀損等告訴，同時也委請律師申請保護令。而台南Josh也在粉專發出6點聲明，表示目前人很安全，頻道會暫時停止更新。

還原這起網紅家暴事件，Josh（本名鄭毓倫）與Amber去年7月登記結婚，而兩人住在16坪小宅，住家兼工作室，不料新婚半年就鬧出糾紛，屋內凌亂不堪，電腦、椅子等家具散落一地，窗簾被利刃割破，連多件衣服也被剪爛；更嚇人的是，牆壁上還留下「死死死媽寶」的紅色字句。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於Amber失控的原因為何？Josh的律師表姐「巴毛律師」23日出面指出，「因為我舅舅問疫情婚宴要不要延期她就爆了，然後哭鬧為什麼要請我舅舅的同事，為什麼男方請比較多人。」

對於家務事鬧上新聞版面，如今Josh於今日下午首度出面回應家暴狀況，其中關於長輩要求婚宴延後一事，Josh表示「雙方家長對於婚宴的安排都給了非常大的自由，基本上真的是毫無干涉並且盡力配合，我很感謝我爸媽跟Amber的爸爸媽媽。」

另外，Josh已將家暴後續交給律師表姐「巴毛律師」處理，最後關於頻道部分，Josh直言會暫停更新，「現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。」

台南Josh最新聲明如下：

1. 狗狗平安，已經帶回我爸媽家了，吃喝拉撒睡一切正常。
2. 我人安全，謝謝這幾天所有關心我的人。
3. 我們搬進新家之前是在外面租房子，我爸媽都叫我們自己在外面過的幸福就好，不用常回來沒關係。
4. 雙方家長對於婚宴的安排都給了非常大的自由，基本上真的是毫無干涉並且盡力配合，我很感謝我爸媽跟Amber的爸爸媽媽。
5. 如新聞所報導的，目前交由我的委任律師巴毛律師處理。
6. 頻道會暫時休息一陣子，現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
蔡頭肝癌病逝！　好友白冰冰才電話打氣：有忙一定幫
快訊／台南Josh「6點聲明」　首度回應家暴
快訊／蔡頭肝癌末期　驚傳離世　
今本土+46！醫見1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」
3大張足跡遍布中山、信義區！　「時尚達人」頻跑趴逛街
獨／納豆腦出血開刀5節目全面停工　經紀人曝「開工時間表」
北市房仲案進入第3波傳染　黃珊珊：現在不知道誰是源頭
快訊／孫安佐在美涉製槍　判決結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

7個「慣性討好」特質你也有嗎？訊息總是秒回、不擅長有求於人

快訊／首度回應家暴！台南Josh「6聲明曝光」：身心需要休息一下

青少年眼中台灣代表文化　夜市、節慶、原住民都入列

林秉樞把妹書單被讚「優良傳統被保存」　網一看：收到真的會暈

花50元買鹹酥雞「這1物」！他打開驚呆...網幫QQ：以為吃剩的

今本土＋46！醫見這1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」個案

不要孤立我們！旗津被貼「重災區」標籤居民慘　陳其邁出聲力挺

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

「年後1坪要漲4萬」她怒被當盤子　轉找換約客...結果竟相同

吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

7個「慣性討好」特質你也有嗎？訊息總是秒回、不擅長有求於人

快訊／首度回應家暴！台南Josh「6聲明曝光」：身心需要休息一下

青少年眼中台灣代表文化　夜市、節慶、原住民都入列

林秉樞把妹書單被讚「優良傳統被保存」　網一看：收到真的會暈

花50元買鹹酥雞「這1物」！他打開驚呆...網幫QQ：以為吃剩的

今本土＋46！醫見這1幕嘆：北台灣恐爆「層出不窮不明感染源」個案

不要孤立我們！旗津被貼「重災區」標籤居民慘　陳其邁出聲力挺

BMW 8系列小改款亮相！新增5款車色、可發光鼻孔更吸睛

差點摔爆房東電視！黑貓被罵不乖狂喊「沒有」　媽氣炸：牠真的有

吃到一半上廁所…馬桶垃圾夾「震驚5字」代誌大條　網笑：美味秘訣

民進黨20立委在「四項公投」一戰建功　蔡英文大動作頒獎表揚

一分鐘教你如何在歡歌APP成為K歌音效達人

屏東阿北寒夜出現屏東空軍機場前　員警據愛心手環助團圓

2021歡歌年度盛典火力全開　多重豪禮發不停

火烤兩吃好滿足！高CP值「百元鍋物」　還有爆米花、冰淇淋吃到飽

蔡頭肝癌病逝！沉默器官「5症狀曝光」　轉移3器官恐已晚期

半導體設備商機旺　從科技ETF找買點

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

生活熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

陽光大男孩被逼退伍成繭居族　2年不洗澡愁煞阿嬤

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

噴46例「仍不升三級」？　網搖頭：2行業會倒一片

送貨遭黑狗猛撲！宅配員拿包裹狂砸狗頭

考生確診　高雄上百高中生連夜被隔離崩潰

快訊／高雄港群聚+12

高雄又增11例！大量確診足跡出爐

5縣市確診連環爆　陳時中最新說明

人民法槌敗了！反正我很閒「猛將」血淚爆料遭資遣

更多熱門

相關新聞

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

YouTuber「台南Josh」去年7月才剛新婚，不料卻傳出遭老婆Amber家暴痛打。對此，轄區所屬台南第四分局今(26日)證實，「台南Josh」已於上午前往派出所筆錄，正式對妻子提告傷害、毀損等告訴，同時也委請律師申請保護令。

「長輩問婚禮延期」她爆打老公　她挺：難怪爆氣

「長輩問婚禮延期」她爆打老公　她挺：難怪爆氣

林秉樞案偵結留3謎團　白色豆腐頭未解

林秉樞案偵結留3謎團　白色豆腐頭未解

林秉樞依8大罪起訴　高嘉瑜：真相會水落石出、一切傷害到我為止

林秉樞依8大罪起訴　高嘉瑜：真相會水落石出、一切傷害到我為止

北所設「玩具醫院」　受刑人修玩具送家暴兒

北所設「玩具醫院」　受刑人修玩具送家暴兒

關鍵字：

台南Josh家暴老婆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土暴增46例、境外增46例

納豆腦出血「第3天最新病況」曝光！

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

超商外遭開槍爆頭！台中男送醫不治

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

快訊／全聯開出1張千萬發票

威力彩頭獎上看6.2億　4星座、4生肖中獎率最高

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

驚悚影像曝！三寶女駕駛環東逆向　騎士撞飛慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

即將／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面