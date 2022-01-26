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「長輩嘴問婚禮延期」她爆打老公　她挺：難怪爆氣！網方向一面倒

▲台南Josh與老婆的合照。（圖／翻攝自IG／台南Josh）

▲Josh與Amber家務事鬧上版面。（圖／翻攝自IG／台南Josh）

網搜小組／劉維榛報導

YouTuber「台南Josh」遭老婆Amber家暴痛打，新家現況一片狼藉，牆壁上還出現「死死死媽寶」的恐怖字眼，讓粉絲震驚不已。據悉，是因長輩詢問要不要將婚宴延期，一席話讓Amber抓狂爆打Josh，對此有網友發問，「婚禮被長輩嘴不如延期，真的會爆氣對吧？」結果底下網友風向一面倒。

還原這起網紅家暴事件，Josh（本名鄭毓倫）與Amber去年7月登記結婚，而兩人住在16坪小宅，住家兼工作室，不料新婚半年就鬧出糾紛，屋內凌亂不堪，電腦、椅子等家具散落一地，窗簾被利刃割破，連多件衣服也被剪爛；更嚇人的是，牆壁上還留下「死死死媽寶」的紅色字句。

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至於Amber失控的原因為何？Josh的律師表姐「巴毛律師」23日出面指出，「因為我舅舅問疫情婚宴要不要延期她就爆了，然後哭鬧為什麼要請我舅舅的同事，為什麼男方請比較多人。」

不僅如此，巴毛律師進一步透露，「她（Amber）嫌房子嫌車子，然後又說她沒有嫌車子不好，只是比較喜歡賓士。」

消息一出，女網友在PTT上以「婚禮被長輩嘴不如延期，真的會爆氣對吧？」為標題發文，她有感而發直呼，籌備婚禮真得是花錢又傷身，且精神壓力又大，「卻是被對方的舅舅嘴說『疫情嚴重不如延期？』真的會爆氣吧？又不是他出錢，只出一張嘴，只會說風涼話。」

話鋒一轉，原PO認為動手就是不對，「不過爆氣歸爆氣，一碼歸一碼，也不能因此找對方出氣，還破壞家具吧？但我想她（Amber）當時已經失去理智了。」

▲網紅「台南Josh」遭老婆毆打砸傷嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

▲Amber在牆壁嗆：死媽寶。（圖／巴毛律師混酥團授權使用）

文章曝光後，底下網友噴笑，認為原PO完全搞不清楚一家人關係，表姊的舅舅就是Josh的爸爸，也就是Amber的公公，「反串還沒仔細看內容，有點弱」、「請好好看懂中文字&學會邏輯」、「先去弄懂舅舅是誰吧」、「那是公公，你閱讀能力要加強」、「親屬關係都搞不清」、「人家舅舅是新郎爸爸，主婚人之一啦」。

其他網友認為，女方動手打人與破壞家具很母湯，「可以爆氣，但不行打人跟破壞家具吧」、「爆到這種程度也是滿屌的」、「不能接受毀壞家俱，那都錢買的耶，生氣想發洩請拿枕頭丟牆」、「只因為這種理由就搞成這樣也太誇張，況且看起來公公也是問問而已，又沒說一定要照做，反應就這麼失控很嚇人」。

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