台南市今新增2例確診個案　黃偉哲呼籲落實防疫春節接種疫苗不停歇

▲台南市長黃偉哲公布台南市新增2例確診個案，說明確診者台南市足跡外，呼籲落實防疫措施及春節期間接種疫苗不停歇，請民眾加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布台南市新增2例確診個案，說明確診者台南市足跡外，呼籲落實防疫措施及春節期間接種疫苗不停歇，請民眾加利用。

台南市生局長許以霖指出，台南市25日新增2名COVID-19本土個案，分別為案18522及18533。18522為中西區70多歲女性，因案17624（女兒）、案17592（長外孫女）及案17408（小外孫女）3人於1月6日自美國入境，案17408於1月7日確診，案17624前往醫院照顧後亦於1月11日確診；案18522另前往照顧案17592，後案17592於11日確診，個案進行居家隔離，於隔離期滿後採檢確診。

案18533則為善化區50多歲女性，自述曾與高雄案18516接觸，1月22日開始陸續出現咳嗽、流鼻水症狀，1月24日晚間進線衛生局防疫專線，由衛生局安排至醫院採檢後確診；該案於1月19日至24日曾前往台南市甲嘴王肉圓善化店、新化年貨大街、新化東林蝦仁飯、安定區王家麵店等地。因應衛生局清消作業，新化年貨大街25、26兩天停止營業，請民眾暫勿前往以免撲空。

另台南市春節期間將持續提供COVID-19疫苗接種服務，有接種COVID-19疫苗1、2劑及基礎加強劑需求的市民（需設籍台南市），1月27日起可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統（台南打疫苗）」進行預約，接種當日並攜帶身分證、健保卡、黃卡前往。

考量本土COVID-19疫情尚未趨緩且年節將屆，台南市將26日起至28日，每日上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分於台南火車站前站、新營火車站前站、高鐵台南站2號出口發送居家快篩試劑，提供自北北基桃、新竹返回台南，且無症狀的台南市民使用，市民可持身份證及1月26日至28日間的車票憑證領取。

黃偉哲再次呼籲，為防堵疫情擴散，現在若發生民眾隱匿疫情足跡、未落實實聯制，或未依規定戴口罩等情事，市府一定嚴格、嚴肅處理，絕對不縱容，只要有相關證據，必定依傳染病防治法究辦。另外也請自外縣市返鄉的市民朋友，做好自主健康管理，如有不適應通報相關單位，務必提高警覺。