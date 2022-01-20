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社會 社會焦點 保障人權

路邊放沙發奪命！阿公載孫女撞上倒地遭輾斃　他賠405萬獲緩刑

▲▼騎車，飆車，摩托車，公路，跑山，機車，車禍。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市翁姓阿公載孫女汐萬路2段方向，卻遭路邊沙發倒下砸中，阿公不幸遭後車輾斃。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區翁姓阿公騎乘機車載孫女，行經汐萬路時，放置路邊柱子上的沙發突然倒下、直接砸中，導致連人帶車重摔在地，後方貨車來不及反應直接撞上，孫女則受四肢僅受輕傷，阿公搶救2個多月仍身亡。法院審理期間，放置沙發的周姓男子坦承犯行，且賠償新台幣405萬給予對方，士林地院審結，依過失致人於死罪，處有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑2年。

52歲的周姓男子，2020年8月24日下午在新北市汐萬路旁搬運沙發，準備搬到清運場處理，故將沙發豎起來放置路邊柱子，豈料77歲翁姓阿公和國中孫女卻不偏不倚遭倒下沙發擊中，連人帶車摔在地，遭到後方劉姓貨車司機追撞。

翁姓阿公因遭小貨車撞擊頭部，當場昏迷，顱骨骨折併顱內出血及肋骨骨折、急性呼吸衰竭、雙側硬腦膜下積水、身體多重鈍挫傷等傷勢，經送汐止國泰綜合醫院急救，同年10月18日仍不治身亡，家屬也提起告訴。

法院審理期間，周姓男子積極與被害家屬談和解，且願意賠償家屬共405萬（含強制責任險），法官認為周姓男子盡力賠償態度良好，目前擔任計程車司機，月薪2萬至3萬，被害家屬也願意給予緩刑機會，依過失致死罪處有期徒刑6月可易科罰金18萬，緩刑2年。

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