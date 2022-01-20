侯友宜三度上東森農場推貢寮鮑再加碼　王令麟也力挺回饋火速完銷

▲東森電視購物《東森農場》系列開賣「產地直送鮮凍鮑貢寮鮑超值組」，買再送50%東森幣，以及新北市長侯友宜加碼的2大尾整尾薄鹽鯖魚，開賣後火速完銷。（左起）新北市農業局長李玟、 東森購物專家怡君、新北市長侯友宜、東森集團總裁王令麟、貢寮區漁會理事長陳育甯、東森購物總經理彭鴻珷。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆春節快到了，年節端出鮑魚大菜，讓全家人開心過好年。吃鮑魚首選新北貢寮地方特色養殖「九孔鮑」，新北市長侯友宜三度化身購物專家，特地到東森電視購物《東森農場》系列節目，在live直播中力推來自東北角、有產銷履歷認證的貢寮鮑超值組，再加上東森集團總裁王令麟力挺回饋50%東森幣，換算一包平均只要40元，掀起熱烈瘋搶買氣，限量1000組火速銷售一空。

東北角海域是大陸沿岸冷流及黑潮的交會處，因水質清澈且富含營養源，最適合九孔鮑魚生長，貢寮漁民利用流動的海水、潮汐交替頻繁的潮間帶養殖，在純淨海水及新鮮龍鬚菜的孕育下，造就貢寮九孔鮑肉質飽滿鮮美與有彈性的獨特口感，吃起來沒有腥味，且無用藥養殖，上市前也會抽驗把關，讓消費者安心食用，不用擔心藥物殘留問題。

趁著農曆年前，東森農場與新北市政府再度攜手合作，共同開賣在地最優質、產地直送的鮮凍鮑貢寮鮑超值組，一包約11～13顆，共4大包，重1.2公斤，限時特賣1,380元，下單最高再送890枚東森幣，且運費由東森購物吸收，換算下來，一包均價40元，划算價格連侯友宜在一旁聽了都驚呼太便宜！

▲東森農場開賣產地直送的鮮凍鮑貢寮鮑超值組，一包約11～13顆，共4大包。（圖／記者徐文彬攝）

▲貢寮鮑在養殖過程，不僅水質要檢測，採收前也要送驗，讓消費者安心食用，且從外觀來看，可以明顯看到貢寮鮑的殼面比進口鮑魚光滑平順。（圖／記者徐文彬攝）

第三次再上電視購物，侯友宜老神在在，與購物專家怡君一搭一唱，他大推東北角不僅風景漂亮，更要品嚐地方特色養殖的「九孔鮑」，殼面光滑平順長得好，鮮甜味美，完全沒有臭腥味，而且每顆貢寮鮑魚都有產銷履歷認證，可以放心享用。他也分享，自己經常去吃之外，好吃到現場都要搶著吃。

不只站台掛保證，侯友宜更親自帶來加碼大禮，買貢寮鮑超值組再送2大尾整尾薄鹽鯖魚，瞬間催出狂熱買氣，「很感謝東森提供平台行銷新北貢寮鮑，透過宅配零接觸方式，協助新北小農突破銷售難關，希望大家能夠多多支持新北在地的優質漁產品」，而買回家如何料理才好吃，除了一般乾煎或是淋上五味醬，市長特別推薦一定要嚐嚐看用烤的，吃起來特別香。

▲▼侯友宜力推大家品嚐鮮甜美味的貢寮鮑，在料理上除了簡單乾煎，用烤的也很好吃。（圖／記者徐文彬攝）

▲侯友宜親自帶來加碼大禮，買貢寮鮑超值組再送2大尾整尾薄鹽鯖魚。（圖／東森購物網提供）

▲侯友宜（左）頒發獎狀予王令麟（右），感謝東森購物長期以來用實際行動支持臺灣農業。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物網長期支持地方小農，侯友宜特別頒發獎狀感謝並表示，「王令麟總裁致力於公益慈善不落人後，尤其對偏鄉的農漁民非常照顧，提供暢銷通路協助販售，不管是金山的紅心地瓜或其他新鮮食材，都大力幫忙賣出很多，這次也希望可以賣出好成績，民眾也能享用到新北市最棒的農漁產品。此外，過年到了，東森購物網也捐贈1千組年菜關懷弱勢族群，王令麟總裁總是默默行善做了很多，非常感恩他的愛心之舉。」

秉持著和小農站在一起的東森購物網，感同身受疫情對地方帶來的衝擊，自去年率先加入農漁產銷售國家隊行列，去年起率先加入農漁產銷售國家隊行列，助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、臺東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南麻豆文旦秒殺1萬6000顆、關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，不僅秉持東森嚴選的精神，挑選好食好物，更幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。東森農場秉持嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評。

東森農場販售的各項農場品也在「熊媽媽買菜網」同步銷售，東森購物秉持「東森嚴選」的精神，未來將持續尋找臺灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持臺灣在地農業。