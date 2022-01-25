虎猴蛇豬安太歲！6大宮廟推24h線上點燈　逢凶化吉又安心防疫

▲東森購物網攜手鹿港天后宮推線上開運點燈。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

到廟宇點燈開運是許多人迎新年的必備儀式，期望一切平安順利，但在疫情敏感時刻，不方便到現場人擠人排隊等候，讓線上點燈潮湧現，包括鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、烘爐地土地公、新港奉天宮等在內6大宮廟，分別與5大電商平台合作點燈服務超夯，其中「太歲燈」依舊為今年最熱銷燈別，祈求運勢暢旺又能安心防疫。

2022年為壬寅虎年，同時也是生肖屬虎、猴、蛇、豬的太歲年，為保佑新的一年諸事平安順遂，東森購物網攜手鹿港天后宮推線上開運點燈，除提供安太歲、光明燈、拜斗燈、月老姻緣簿、文昌燈等燈種，讓有需要的人祈福下單，2/28前完成指定點燈再送Q版媽祖開運儲金袋，另強調線上申請等同親點，非虛擬點燈，廟方完成安奉後，之後可憑點燈通知函上序號親到現場查看燈位。

鹿港天后宮亦於PChome 24h購物合作，活動期間下單指定點燈組合加贈立體口罩，目前前三大熱銷燈種依序是安太歲、光明燈、拜斗燈。平台指出，今年春節線上點燈需求更是明顯增長，整體業績已有50%年成長，顯示在防疫需求下零接觸開運已成趨勢。

▲momo打造2022線上點燈大街。（圖／momo提供）

momo購物網網羅鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、烘爐地土地公等宮廟打造「線上點燈大街」，銷售年增逾5成，其中也觀察到，許多消費者為化解適逢虎年沖犯太歲，趨吉避凶的「太歲燈」依舊為今年最熱銷燈別，開賣至今銷售超過1500盞。另外，在疫情持續影響下，亦帶動祈求平安順遂的「光明燈」、招財運的「拜斗燈」銷售明顯增長。

而像是「鹿港天后宮」推出開運點燈3盞組自由選，最受關注，包含安太歲、光明燈、拜斗燈、姻緣燈、文昌燈等皆可任選搭配，單月熱銷逾600組；「Dajiama mazu 鎮瀾宮買足」2022壬寅年-祈福平安光明燈，點燈送招財金錢母、擴香鹽燈組、平安麵線等開運小物，「烘爐地土地公」財運點燈+水晶金箔元寶財神喜臨門組，點燈送金箔元寶、土地公金幣、金鑰匙項鍊等結緣品，皆為今年人氣點燈商品。

蝦皮購物與大甲鎮瀾宮線上商城、旗山天后宮、新竹市普天宮等廟宇，推出新年線上開運點燈、安太歲服務。生活市集與嘉義新港奉天宮合作，提供光明燈、安太歲、文昌御守、財神御守共4種燈別，讓有需求的消費者點燈祈福，只要下單並填寫點燈資料，就能由新港奉天宮進行安奉作業，完成後廟方將寄出感謝狀、香火袋及贈品，除了開運點燈，1/28前於全站消費不限金額，還可登記搶「虎爺開運發財金紅包」。