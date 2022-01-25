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染Omicron兒童7大症狀曝　醫揭4招過好年

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰今天（25日）分享兒童感染Omicron後，最常見的7個症狀，包括疲勞、頭痛、咽喉痛、流鼻涕、打噴嚏、發燒和咳嗽。他並提醒民眾做好4件事才能過好年，其中以戴好口罩最重要！

吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書說，隨著Omicron變種病毒在世界各國傳播，兒童感染的病例數持續增加，最近英國倫敦國王學院ZOE COVID-19的一個研究，研究人員根據數百例英國8-12歲兒童感染Omicron的病例統計結果，他們列出兒童感染Omicron病毒後，最常見的7個症狀。

吳昌騰表示，在某些情況下，感染Omicron病毒的兒童會出現哮吼，另外，不太常見的症狀如腹瀉和皮膚疹；雖然這研究統計的兒童病人大多數都是接種了新冠疫苗，但這些兒童症狀與未接種疫苗的兒童最常見的症狀是「非常相似」。

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▼吳昌騰提醒，一定要戴好口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

吳昌騰提醒，春節將近！過年期間許多醫療院所及診所也會休診，根據他的臨床觀察，過年期間兒科急診來診量恐將比平時多2至3倍；此刻又是Omicron傳播期間，兒科急診醫師辛苦了！

吳昌騰建議家長們，過年期間別帶5歲以下孩子到人多的地方，以免生病又掃興，春節期間，請保護自己、他人及未接種疫苗的兒童！如此一來，大家才能夠過個好年！他提醒民眾做好以下4點：

1、請戴好口罩最重要！
2、養成勤洗手的習慣，尤其用餐前一定要洗手，不要用手去摸揉眼、口、鼻。
3、保持社交距離，不要在密閉空間內群聚。
4、如果你有在餐廳內用餐，請盡量縮短用餐時間！

24日新增15例本土，指揮中心宣布維持二級警戒到2/7，除了外出全程佩戴口罩外，包括運動、唱歌、拍照等恢復為須戴口罩；另外，高鐵、台鐵、公路客運等，也禁止飲食。

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