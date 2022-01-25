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虎年提升行動力！MSI三款輕薄效能筆電新春限時優惠　下殺破萬虎你享好康

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲MSI於1/25～2/20推出虎年限時新春優惠。（圖／MSI提供，下同）

3C中心／綜合報導

準備迎接虎年到來，不只居家環境需要除舊佈新，身邊經常使用的物品也需要汰舊換新，新的一年國際疫情依舊處在變動階段，遠距工作和上課在這幾年早已成為生活的一部分，無論是商務人士、創意工作者、學生，都因為遠距趨勢而有了全新的生活型態，但也因此增加許多過去沒有的機會與可能，想要好好抓住每一個階段的生活所能掌握的目標，那你絕對需要一個能跟上遠距時代的行動工作配備，MSI於1/25～2/20推出虎年限時新春優惠，針對不同需求，精選了三款輕薄效能筆電陪你迎虎年！

Modern 14纖薄輕巧　遠距學習、行動工作不受限　下殺優惠不到兩萬就能帶回家

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲MSI Modern 14指定機款原價NT$31,900，虎年新春限時回饋價NT$19,999。

Modern 14商務筆電外型纖薄輕巧，以輕量鋁合金材質打造，重量僅1.3KG，簡單俐落的設計與石墨灰質感色調，完美展現出你的都會時尚風格，且搭載AMD Ryzen 5 5500U六核心處理器，出色的電池續航力和反應速度，是行動工作和遠距學習不能忽略的關鍵，而Modern 14更支援播放24 bit/ 192kHz高解析音樂，在工作時刻也能享受優異音質帶來的愉悅聆聽體驗；此外，Modern 14以人體工學為設計理念，經過優化的1.5mm鍵程與背光鍵盤設計，能提供使用者更舒適及流暢的使用體驗。MSI Modern 14指定機款原價NT$31,900，虎年新春限時回饋價NT$19,999（售完為止），現省萬元以上，有了Modern 14，隨時隨地保持高效生產力也能同時享有絕佳的娛樂體驗。

翻轉設計加上專屬MSI Pen　Summit E13 Flip Evo為專業商務人士量身打造

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲Summit E13 Flip Evo有360度翻轉設計。

身為專業商務人士，Summit E13 Flip Evo的360度翻轉設計，筆電一秒變平板，絕對是你商務辦公的好幫手，高質感髮絲紋外觀，展現出頂級商務人士的品味，搭配專屬的MSI Pen，讓你無論身在何處，都能盡情發揮創造力。獲2021年CES大獎肯定的MSI Pen，採用最新的MPP2.0技術，提供使用者穩定的傳輸效能，將手寫筆與簡報筆合為一體，滿足多工需求。

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲Summit E13 Flip Evo搭配專屬的MSI Pen，讓你盡情發揮創造力。

除此之外，Summit E13 Flip Evo通過Intel® Evo™平台認證，採用最新第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe顯示卡，具備一秒喚醒、優異的處理速度、長效續航力等特色，高速效能完美支援，不錯過任何一項重要工作。針對遠距會議，Summit E13 Flip Evo搭載的雜訊抑制視訊鏡頭，也能在會議中呈現高品質影像畫面，加上獨特的AI降噪功能，為商務人士提供優質會議體驗。Summit E13 Flip Evo指定款原價為NT$47,900，MSI新春活動期間，購買該機款即享限定優惠價NT$38,999（售完為止）。

你揮灑靈感、Prestige 14支援完美產出　細膩細節擄獲創作者的心

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲高效能機款Prestige 14，透過獨家True Color校正技術調校出更精準的色彩，讓你的創作過程不受干擾。

MSI虎年新春精選限定優惠機款當然沒有忘記優秀的行動創作者，高效能經典機款Prestige 14搭載Intel® Core™ i7處理器及GeForce® GTX 1650筆記型電腦GPU，滿足各種多工處理需求。此外，Prestige 14的4K UHD超高畫質解析度面板，透過獨家True Color校正技術調校出更精準的色彩，讓你的創作能完美呈現；Prestige 14更具備足以支援長時間外出的電池續航力，最新的Wi-Fi 6無線傳輸技術，無論是檔案傳輸或視訊會議都能輕鬆應付，臉部辨識、指紋辨識功能也能快速安全地保護你的資料安全。

▲▼msi,新春優惠,商務人士,創作者,遠距學習,2022好康。（圖／msi提供）

▲Prestige 14採用精準的5度角軸承設計，開啟螢幕時能順勢將鍵盤增高至最佳使用角度，細膩的細節呈現絕對能滿足要求完美的創作者。

對於多工的行動創作者來說，Prestige 14採用精準的5度角軸承設計，開啟螢幕時能順勢將鍵盤增高至最佳使用角度，純白美型的機身設計超吸睛，細膩的細節呈現絕對能滿足要求完美的創作者。新春活動期間，Prestige 14指定機款原價NT$56,900，限時優惠NT$44,900，虎年迎新春，把握超殺折扣升級配備正是時候，於MSI品牌旗艦館及MSI授權購物網、實體門市皆享有虎年限時新春優惠價。 

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