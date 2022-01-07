MSI升級搶攻元宇宙！　2022全新電競、創作筆電吸睛

▲微星科技MSI全面升級搶攻元宇宙！2022年全新電競、創作筆電超吸睛。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者謝婷婷）

記者陳珊珊／採訪報導

Model輕巧拿著筆電亮眼登場，微星科技MSI全新機款亮相，不僅外型、規格全面升級，搭載最新第12代Intel ® Core™ H系列處理器，也發布最新獨家研發的高效散熱技術，將筆電效能推升至全新境界！

▲MSI全新電競與創作者系列筆電發表會。（圖／記者謝婷婷攝；以下同）

NB產品經理Jack表示，「這次全新機種包含Creator Z17、Creator Z16P，以及Stealth GS77等，都是全新的機身設計，像是Stealth GS77有許多特色，例如使用了相變式液態散熱金屬片，觸控板面積增加50%與加大8%的按鍵設計，能帶來更流暢的使用體驗，還有採用世界知名音響大廠Dynaudio打造的六揚聲器音響系統，包含兩對中低音和一對高音揚聲器，提供更分明立體的聲音效果等功能，都是商務人士或遊戲玩家的好夥伴」。

▲Stealth GS77。

▲NB產品經理Jack。

獨家的「相變式液態金屬散熱技術」，當相變式液態金屬散熱片於攝氏58度時，就會固態轉換為液態，填滿處理器晶圓頂部和散熱模組底部接觸的空隙，大幅提升熱傳導效率。相較於傳統散熱膏，相變式液態金屬散熱技術能更快速地將處理器工作熱量傳導至散熱模組，以達到最佳冷卻的效果。運用這項創新的散熱技術，能大幅提升處理器10%的整體效能，除了電競機款亮點多，創作者筆電也有新表現。

▲獨家「相變式液態金屬散熱技術」，當相變式液態金屬散熱片於攝氏58度時，就會固態轉換為液態。

▲Creator Z16P。

NB產品經理Jack說明，「MSI於2020年推出的旗艦款創作者筆電 Creator Z16獲得專業創作者的好評，現在也正式再推出進階版本Creator Z16P，採用MSI獨家研發的均溫板散熱設計，相較於前一代產品，Creator Z16P的散熱面積加大76%，能大幅增加散熱氣流，達到60%的效能提升，Creator Z17則是首款支援觸控筆的17吋筆電。這兩款皆採用MSI獨創的True Pixel 技術，包括符合100% DCI-P3色域範圍，搭配獨家 True Color技術於出廠前進行色彩校正，可達到Delta E<2的極度準確數值」。

▲Creator Z16P採用MSI獨家研發的均溫板散熱設計。

▲Creator Z17是首款支援觸控筆的17吋筆電。

一體成形的纖薄機身，完全詮釋科技美學理念，MSI全新系列筆電也領先搭載最新第12代Intel ® Core™ H系列處理器，NB產品經理Jack說：「我們以整體系列來講，當然對於CPU與GPU的升級是肯定的，像是GE系列，我們就把它的效能提升到175W，算是最頂級的效能，而其他機種上，我們也平均做了5至10W的效能提升，當然就是希望給我們的消費者最高階、最優質的產品，另外我們這次也領先其他品牌，推出MSI全新機種，讓大家在第一時間就可以拿到全新第12代的CPU機台」。

▲MSI全新系列筆電領先搭載最新第12代Intel ® Core™ H系列處理器。

本次發表產品中也包含多款為創作與探索元宇宙打造的Meta-Ready高效能筆電，讓使用者輕鬆進入寬闊的虛擬世界！全新系列筆電將有多款搶先在台上市，預計於一月底開放預購，MSI將筆電效能推升至全新境界，要滿足使用者所有任務需求。