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文化部發佈最新人事安排：各項業務交接無縫接軌

▲▼國立歷史博物館近日進行文物整飭過程中，意外發現4幅來自畢卡索的版畫真跡。左至右：版畫研究專家鐘有輝教授、史博館館長廖新田、版畫研究專家林雪卿教授。（圖／記者林育綾攝）

▲國立歷史博物館館長廖新田（中）將於2月1日歸建。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部今（24）日宣布，原任國立歷史博物館館長廖新田將於2月1日歸建，所遺職缺將由現任國立臺灣美術館館長梁永斐代理；原任臺灣音樂館館主任翁誌聰於110年10月25日調職、蒙藏文化中心主任海中雄於1月16日退休，音樂館館主任職缺由現任國立歷史博物館副館長高玉珍接任，同時代理蒙藏文化中心主任；國立歷史博物館副館長職缺則由文化資產局古物遺址組組長陳春蘭接任。
 
文化部表示，國立歷史博物館及國立臺灣美術館同為臺灣近現代美術發展最重要的機構，期許在梁館長的規劃下，兩館能有更好的分工及整合，讓臺灣美術史的建構能夠相輔相成，深化臺灣美術多元交融的發展脈絡；此外，史博館目前也正進行館舍及典藏庫房整建工程，亦希望借重梁館長豐富經驗，加速並如質完成各項工程。
 
而現任國立歷史博物館副館長高玉珍擔任副館長一職逾15年，此次予以調陞代理蒙藏文化中心主任及接任臺灣音樂館館主任工作，文化部期盼以其豐富的館所服務經歷，帶領兩單位，提供蒙藏文化及音樂界更完善的政策規劃及服務。
 
文化資產局組長陳春蘭曾任國立歷史博物館秘書、新北市立十三行博物館館長，博物館服務工作經歷豐富，此次回任國立歷史博物館副館長工作，相信定能成為館長的最佳助手。
 
文化部強調，此次人事安排皆充分考量人選經歷及館所未來發展，各項業務皆能無縫接軌，接續推展。

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