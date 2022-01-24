快訊／北市春節加開疫苗　2.1萬劑BNT明早9點預約

記者蔡文鈴／台北報導

為提升國內疫苗覆蓋率，台北市政府24日拍板，要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務。北市長柯文哲下午於疫情記者會說明接種規劃，明天開放預約，接種時間在2月4日到2月6日。

過年期間中央計畫暫停接種疫苗，北市提前於初四到初六為大家接種，可預約量大約2.1萬，已經媒合99個點包括診所98家、中型接種站1-東區地下街7號廣場中型接種站協助接種。

【北市過年接種疫苗資訊】

預約時間：1/25 0900-1700

接種時間：2/4－2/6 （初四-初六）

疫苗種類：BNT

預約平台：台北市政府疫苗預約平台

國內疫情升溫，政府不斷呼籲民眾快去打疫苗，未來出入12個場所還必須出示相關證明。接下來又逢過年期間，中央宣布將暫停施打疫苗七天，不過北市府決定要在2月4日、5日、6日（初四、初五、初六）加開疫苗接種服務。

中央流行疫情指揮中心今公布新增15例本土個案、36境外移入，其中有8例是高雄港相關、4例是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店，2例是亞旭相關，另1例是聯邦銀行行員家人。

本土疫情一開始從北部，桃機清潔員、手推車員與照服員家人一路燒到聯邦銀、西堤，直到亞旭電腦工廠個案大爆發，之後又有遠雄自貿園區，目前相關確診本土超過百例。

▼北市內用規範、疫苗預約量能、春節追加劑接種。（圖／北市府提供）





