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馬西屏變身鋼鐵人！全台第1檔Metaverse節目《元宇宙名人錄》上線

生活中心／綜合報導

近來NFT和元宇宙概念大爆發，不僅是近期網路關鍵字熱搜第1，2022年更被視為是元宇宙（Metaverse）超級年！「好好聽FM」Podcast開闢全台第一檔專談元宇宙、雅俗共賞的節目「元宇宙名人錄」，讓網友一窺科技對生活的影響，第一集找來資深媒體人馬西屏化身鋼鐵人暢聊他心中的元宇宙世界。

「元宇宙名人錄」節目請來前花蓮觀光處處長、也是媒體人出生的唐玉書擔任主持人，將廣邀名人和各行各業菁英討論他們心目中的「元宇宙」。為了扮演好稱職主持人角色，唐玉書實際開了一個加密錢包，還花了0.8顆乙太幣（約台幣8萬元）在Yassart Labs平台買了元宇宙世界的分身「生肖人」。據悉，生肖人全球僅有500個，依12生肖設計各種造型，每個都是獨一無二。

首集大來賓是知名電視評論家、作家、媒體人，也是今年剛榮獲文化大學、屏東高中、屏東仁愛國小傑出校友的馬西屏。畢業於台大圖管系的馬西屏，以古今中西的理論探討元宇宙，顛覆一般人想像。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／52新聞聚樂部）

▲首集來賓馬西屏在節目中變身鋼鐵人。（圖／翻攝自YouTube／52新聞聚樂部）

為了更了解元宇宙，節目還邀請到《商業週刊》日前出刊的熱門新聞人物、全球前三大NET平台VEVE的創辦人David，跟其亞洲區品牌經理、同時也是Yassart Labs創辦人周銘志，就專業層面介紹元宇宙的各面向，包括經濟模式、獲利模式、資安和交易安全、新秩序等等。

另外，今年剛登上華爾街日報、獲聘為美國上市公司SUIC「全球行銷事業群總經理」的何啟聖，也將發揮專業及過去資歷，暢談他心中的元宇宙。

不僅如此，製作單位相當用心，為呼應主題，特別邀請享譽國際的噴槍特殊化妝大師、亞洲色彩創辦人周育瑾，讓馬西屏和何啟聖首度體驗噴槍特殊造型，分別化身鋼鐵人和阿凡達中的納美人，尺度大解放。

其它各集來賓，還包括知名華人美食評論家梁幼祥大師、台灣房屋集團發言人兼趨勢中心執行長張旭嵐、也是斜槓人生大師的實踐大學教授李大華等。「元宇宙名人錄」已於1/23（日）19:00在52新聞聚樂部的YouTube 首播，LITV 1/31（一）23:00播出，及在好好聽APP平台的Podcast播出，另也即將在電視台播出。

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