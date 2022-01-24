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北京施壓立陶宛　德國外長：中國勒索分化歐洲

▲▼德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）。（圖／路透）

▲德國外長貝爾伯克批評中國試圖在立陶宛事件上分化歐洲。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林23日專電

立陶宛與台灣關係升溫遭中國報復，歐洲各國也被連累，德國外長貝爾伯克批評中國勒索歐洲，強調中國分化歐洲的企圖沒有得逞。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）接受22日出刊的「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）訪問時表示，對立陶宛來說，當前最重要的是歐洲企業不要因為害怕中國而外移；中國報復目的不僅是不讓立陶宛出口，而是試圖分化歐洲，阻止其它國家在立陶宛生產。

貝爾伯克強調，由於歐盟和歐洲最大經濟體德國明白表示，不可將一個國家排除在歐洲之外，「這個企圖沒有得逞」，可見一起行動對歐洲單一市場有多重要。

貝爾伯克因此對歐盟加速反經濟脅迫立法表示歡迎，認為正好可反制「這樣的脅迫措施」。

她還透露，20日與中國外長王毅會談時，曾向他清楚表明「歐洲與中國的關係不能以勒索作為手段」。

駐立陶宛台灣代表處去年11月正式成立並掛牌運作，導致中國報復，歐洲各國企業也被捲進去，在立陶宛投資的德商遭中方警告不得使用在立國生產的零組件。

德國為「保護歐洲單一市場免受攻擊」，日前才派官員向立陶宛表示聲援，同時確保德商繼續投資，上週並公開要求中國「解除對立陶宛和歐盟內部市場所有正式和非正式的脅迫措施」。

歐中關係的另一焦點是雙邊投資協定。這份協定談了7年，2020年底在德國前總理梅克爾（Angela Merkel）擔任歐盟輪值主席任內完成談判。不過，批准程序隨後遭歐洲議會凍結，原因是中方對多位歐洲議會議員、學者和智庫實施制裁，引起歐洲政壇憤怒。

對此，貝爾伯克直言，「只要中國繼續制裁歐洲議會議員，這個協定就是鬧劇。」

她還表達了對這份協定的疑慮。首先是不符合互惠原則，歐洲與中國企業的機會不均等；其次，國際勞工組織（ILO）的標準不能只有口頭承諾，還必須確保實現，尤其是禁止奴工的部分。

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