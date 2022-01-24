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足跡密集！新光輪群聚累積42染疫　旗津人快來5篩檢站採驗

▲高雄市衛生局於旗津設立篩檢站，呼籲居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局於旗津設立篩檢站，呼籲居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市爆發港埠群聚，截至23日，與新光輪相關確診個案已達42例。有鑑於輪船相關作業、足跡都出現在旗津，衛生局呼籲，不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。

▲高雄市衛生局於旗津設立篩檢站，呼籲居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄市衛生局於旗津設立篩檢站，呼籲居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，高雄港疑似群聚事件發生時，因上船工作人員多，或兼為修船包商、或為臨時工，人員管理複雜，為即時防止病毒進入社區，因此已請醫療團隊進駐，並請民政局、里長協助，廣為宣導讓旗津民眾出來篩檢，藉此及早發現社區內個案，阻斷社區傳播鏈。

▲旗津社區採檢站資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

▲旗津社區採檢站資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局也公布篩檢站開放時間，24日上午9點至晚間10點，可到旗津廣濟宮、旗津福壽宮、旗津醫院、高科大旗津校區社區篩檢站；4日上午9點至中午12點於高鼎遊艇篩檢站。也呼籲不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至社區篩檢站篩檢。

▲高雄市衛生局於旗津設立篩檢站，呼籲居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至5社區篩檢站篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津廣濟宮篩檢站。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局表示，如民眾發現自己與確診個案有足跡重疊，可就近在社區篩檢站、或者23家採檢站預約採檢。高雄市亦透過有呼吸道症狀者至醫療院所、基層診所採檢或快篩，持續監測社區疫情，多管齊下防堵感染力強的Omicron，保護市民朋友健康。

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