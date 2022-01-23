香港暴增125例本土確診　94例都是「同大樓住戶、訪客」

▲香港新界葵涌邨爆出大量確診，情況嚴峻。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港23日新增125例本土確診，其中94例都是新界葵涌邨逸葵樓的住戶、朋友或訪客。

香港食物及衛生局局長陳肇始表示，葵涌邨目前已經發現170例確診及初步確診病例，截至23日12時，涉及7棟大樓，逸葵樓就佔126例。

陳肇始指出，預計葵涌邨會有更多病例陸續浮現，因此為了防止擴散，逸葵樓及映葵樓會繼續圍封5天，但芊葵樓、雅葵樓、旭葵樓及曉葵樓風險較低，因此不會延長圍封，居民可以離開，但每天必須接受檢測。

陳肇始還說，由於有部分病例涉及醫院及安老院員工，情況令人極度關注。

對於農曆年後將放寬還是升級社交距離措施，陳肇始說，目前仍言之尚早，但希望民眾減少外出以降低人流，重點還是放在切斷社區傳播鏈。

據香港官方目前調查，逸葵樓疫情的源頭可能是一名巴基斯坦裔的婦人，她在隔離酒店感染Omicron「BA.2」之後，回家傳染給丈夫及4名子女，丈夫又於13日前往逸葵樓的垃圾間拾荒，導致大樓清潔工染病，又將病毒散播給多名住戶。

張竹君22日在記者會上提到，逸葵樓內只有清潔工會到垃圾間工作，病毒有很大的機率由清潔工散播到不同樓層，目前該大樓44名清潔工已接受檢測，結果尚在追蹤。

張竹君還說，由環境樣本可見，在電梯按鈕及扶手等地方有發現病毒，由於確診清潔工會到處接觸居民，可能因此將病毒傳播開來。