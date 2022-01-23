香港多名專家質疑「清零」政策　直言是「不可能的任務」

▲香港爆發新一波疫情，政府仍堅持「動態清零」政策。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港22日暴增超過百例初步確診，多名專家都質疑港府一直堅持的「清零」政策，香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）更直言，「清零」是不可能的任務，若香港仍堅持的話，當2022年全世界邁入疫情的最終章，那香港只是剛拉開序幕。

薛達在臉書發文表示，香港的「清零」政策就是不計任何代價，將病毒排除在社區外，但隨著疫苗問世，全球感染率增加，加上Omicron並未導致南非的醫療系統崩潰，全球多國已逐漸不再以「清零」為目標。

薛達指出，香港堅持「清零」的原因有兩個，一個是長者接種比例低，另一個是要與大陸通關，但通關若建立於「清零」的基礎上，那就跟肥皂泡一樣脆弱，因為只要任何一方出現新病例，那通關很快就必須喊卡。

薛達還說，若香港民眾因為倉鼠被撲殺、大樓被圍封、進口商品漲價、入境必須隔離21天感到沮喪，那必須知道真正的問題來自於「清零」。

薛達強調，香港如果還堅持「清零」，那就要做好心理準備，在情況好轉之前，會變得更差，「當2022年全世界邁入疫情的最終章，那香港只是剛拉開序幕。」

事實上，香港已有多名專家對「清零」政策提出質疑，香港疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫管局前行政總裁梁栢賢21日就曾表示，新冠疫情已進入新階段，在社區爆發的情況下，「清零」很難實踐，而且近乎不切實際，政府應盡快制定嚴謹的「疫苗氣泡」方案，重開處所，鼓勵民眾接種疫苗才是上策。

梁栢賢還說，雖然不可以防止疫情擴散，但可以防止疫情大爆發和減低重症人數，避免拖垮醫療系統，「在控制疫情的同時，也要照顧經濟和市民生計，這都是全球控疫區是，政府應該好好考慮。」