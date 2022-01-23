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新北啟動集中檢疫中心　侯友宜：會跟中央一起並肩作戰

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者杜冠霖／新北報導

本土疫情持續延燒，新北市泰山區防疫旅館轉型的「集中檢疫中心」23日正式啟動，市長侯友宜表示，考量Omicron變異株的傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，務必要讓輕重症達成分流，才不會使醫療量能拉緊報，「地方政府會和中央一起並肩作戰，大家齊心齊力守護好疫情。」

Omicron變異病毒席捲全球，驚人的傳播速度使得境外移入確診人數不斷攀升，侯友宜指出，眼看著其他縣市每日確診數字的變化，新北市也要有高度的警覺與憂患意識 ，以因應瞬息萬變的疫情走向。

侯友宜表示，只要零星個案一出現，新北馬上就要立即採取快速的精準疫調以及採檢，有效防範疫情，不讓疫情再往外發散。尤其這次看到國門方面難以有效阻絕於境外，接下來管控於境內就顯得格外重要。我們地方政府會努力和中央一起並肩作戰，大家齊心齊力守護好疫情。

侯友宜指出，考量Omicron變異株的傳染力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，務必要讓輕重症達成分流，才不會使醫療量能拉緊報，我們加速預先整備「集中檢疫中心」，做為收治無症狀及輕症個案使用，以避免醫院承載過大壓力。

泰山區防疫旅館轉型的「集中檢疫中心」今啟動，由輔大醫院醫護團隊進駐，不但已能機動性支援其他縣市，全國首創的新北虛擬病房照護平台也同步啟動2.0版本，可以有效放大照護量能，全面做好最前線的備戰。

侯友宜表示，自己下午特別前往泰山了解集中檢疫中心啟動後的運作情況，各項環節已一一就定位。 尤其是啟用「遠距數位關懷中心2.0」，俗稱的虛擬病房這一部份，利用數位科技，強化了對多變病情的監測，讓病患更能獲得及時的治療。

侯友宜指出，輕症或無症狀確診者入住後只要掃QR Code，所有相關的資訊就可以完整的傳到管理中心來，每天的血氧濃度、血壓、體溫，所有身體狀況的數據，都可以用視訊或是簡訊的方式，讓管理中心監測，做好視訊問診，不用接觸而且可以避免環境感染的風險。

侯友宜表示，虛擬病房2.0升級版會成為集中檢疫中心最好的管理模式。這也是為了要因應萬一有大量的Omicron輕症跟無症狀確診者 所做的準備，「防疫這條路雖然漫長， 但一路上， 我們戮力以赴，要盡所有的努力，希望讓新北市民能安心過個好年。」

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