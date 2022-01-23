快訊／配合政府防疫！IKEA高雄店下午3時起停業大清消 ▲IKEA高雄店清消。（圖／翻攝臉書） 記者陳韻如／高雄報導 高雄港埠群聚今（23）日新增15例確診！稍早，IKEA高雄店貼出公告，為配合政府防疫，今下午3時起暫停營業，並進行全面消毒。 [廣告]請繼續往下閱讀... ►煮飯最強秘密武器 ET快訊 快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞、全聯 快訊／台中銀分行員工同住家人染疫 明暫停營業 莫德納幾乎沒了！ 柯文哲：「只剩BNT」別挑三揀四 快訊／林姿妙宣布：停辦「歡樂宜蘭年」 快訊／宜蘭再+1！長榮鳳凰男櫃台「女友確診」 Ct值僅14 快訊／高雄已42例 陳其邁坦言：已傳染到第二波 快訊／鴻海子公司17人確診！ 即起停工 快訊／北市+4本土！ 3人住士林、1人北投 LIVE／北市+4！ 柯文哲開記者會說明 陳時中：維持加強版二級警戒 滾動式檢討 台南市新增5足跡 3家名店公布 快訊／蘆洲男病毒量高 侯友宜：跟圓山確診者「同桌共餐」 快訊／桃園確診「宜蘭足跡公布」 清水地熱、羅東夜市 快訊／桃園增32例 「新增8公司」員工確診 快訊／長榮鳳凰酒店男櫃台確診！ 足跡到過客運、超商、喜互惠 快訊／高雄爆量足跡曝！ 好市多、漢神巨蛋、IKEA 第21期1/26開放預約第三劑 2/7起施打 LIVE／桃園今增32例 鄭文燦最新說明 快訊／蘆洲男確診Ct值19 4人聚餐完隔天喉嚨痛 快訊／新竹大量足跡公布！ 遍布多家超商 快訊／圓山女廚師哥、友人足跡曝光 星巴克、瓦城 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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