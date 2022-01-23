瑪莎惡少翻版！台中奧迪男持木刀猛砍頭部　騎士驚魂：太可怕

▲陳男今日受訪憶起遭爆打經過，仍驚魂未定。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市陳姓騎士20日下午與駕駛奧迪轎車的田姓男子僅因發生行車糾紛，竟慘遭對方持木刀朝頭部猛砍，造成陳男頭部有4公分撕裂傷、胸部多處擦挫傷、眼眶骨折，視神經也疑因此受損，猶如先前引起社會嘩然的「瑪莎拉蒂3惡少」案翻版。警方獲報趕赴現場，將仍在場的田男依現行犯逮捕，訊後依傷害、殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署，檢方訊後諭令3萬元交保。

31歲的陳姓被害人於23日上午在中國醫藥大學附設醫院出面受訪，他表示，本身從事平面設計，事發當時剛遛完狗正在回家路上，騎車行經公益路155巷靠近向上路口時，田姓男子（31歲）疑想從後方超車卻未保持安全距離，逐漸從左側朝他靠近，幾乎貼近他的左腳膝蓋，當時因位處巷內，陳男右側停滿機車，無法進行閃躲。

陳男表示，雙方於接近向上路口停等紅燈時，田男將車窗搖下向他質問「是怎麼騎車的？為何要逼車？」，他則疑惑反問「為什麼你要逼我車？」，此時綠燈亮起，雙方繼續往前行駛。至公益路口，由於前方有車輛停等，陳遂驅車到田男車旁，敲其車窗欲溝通，未料卻看見田男從轎車後座拿起木刀，隨後直接打開車門下車作勢打人。

陳男說，當時見狀覺得非常可怕，還沒來得及看清對方拿的是什麼武器，就趕快往前騎走，等到行駛至下一個路口回頭一看，誤以為田男所持的僅是一根細細的木棍，低估了危險性，便想在路旁停車，等待田男，但就在停車途中，田男突然向他飛奔，接著就是一陣毒打，不斷往頭部痛擊，而他因當時雙手還握在摩托車手把，無法做任何抵抗。

▲▼陳男於公益路155巷附近與田男發生行車糾紛；陳男安全帽遭田男持木刀攻擊受損。（圖／民眾提供）

陳男回想起事故經過仍驚魂未定，「即使我的安全帽被打壞、打飛，即便我車上還載有狗狗，田男還是朝我頭部做無差別攻擊，我已經滿臉是血，他還是朝我裸露的臉部攻擊。」事後警方獲報到場，將陳協助送醫，經診斷有左下眼眶閉鎖性骨折、左眼挫傷疑視神經損傷、左眉4公分撕裂傷、前胸多處擦挫傷、右顳部血腫等傷勢，陳男憂心，「這可能是一輩子的事情，沒辦法修復。」

▲陳男經診斷有左下眼眶閉鎖性骨折、左眼挫傷疑視神經損傷、左眉4公分撕裂傷、前胸多處擦挫傷、右顳部血腫等傷勢。（圖／民眾提供）

警方調查，20日下午4時許接獲民眾報案，到達現場時已無衝突情事，但田男、陳男都還在場，其中陳男有受傷情形，經了解，陳男認為田男逼車，而田男辯稱，是陳男拍打他車窗後揚長而去，自己一時氣憤才拿起車內的木棍，欲與陳男理論，導致陳男左邊額頭處受傷。

警方立即當場將田姓民眾逮捕帶返所，並至醫院製作筆錄及在場人筆錄。全案已於21日依傷害、殺人未遂現行犯移請台中地檢署偵辦，本案警方將持續關懷慰問被害人。

警方呼籲，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為，以維護市民安全。

