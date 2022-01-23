蔡英文打「經國牌」搶藍營票　朱立倫批民進黨心口不一

▲蔡英文出席七海園區及蔣經國總統圖書館開幕活動，與馬英九、連戰、錢復、柯文哲、吳伯雄、朱立倫同框。（圖／總統府提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文22日出席經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕式，她致詞時重申蔣經國反共立場，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」，此舉被解讀打「經國牌」，搶藍營票。對此，國民黨主席朱立倫23日批評，民進黨心口不一，蔡英文既然到現場就該大聲感謝蔣經國，而不應該隨由民進黨的人又要改名、又要污辱蔣經國。

朱立倫表示，民進黨是完全心口不一，前一天要求蔣經國紀念圖書館改名，蔡英文出席開幕式時也沒肯定蔣經國，甚至說所有的評價交由人民，從頭到尾用心口不一的方式面對對台灣、中華民國最有貢獻的蔣經國，蔣經國是真正愛台灣，不管保衛台灣、建設台灣、以及今天的民主基礎，都是蔣經國奠定，「民進黨的朋友們，當你今天在享受所有建設台灣的成果、經國先生保衛台灣的成果、經國先生讓台灣開放民主的成果的時候，有沒有一點感恩之心？」

朱立倫指出，蔡英文既然到了現場，就應該大聲的說出感謝蔣經國當時保衛台灣、建設台灣、奠定台灣民主的基礎，而不應該隨由民進黨的人又要改名又要污辱，然後到現場只說由人民決定，他提醒蔡英文，保衛台灣，蔣經國是用鮮血、生命保衛台灣，並希望透過開放民主，讓台灣有民主的台灣，兩岸關係是真正的開啟兩岸交流、對話的開始，而今天完全用對抗的方式，只會造成兩岸衝突。

朱立倫強調，國民黨更保衛台灣、更愛台灣，希望兩岸是和平、交流、對話，民進黨用對抗、戰爭，只會害台灣，國民黨是真正的保衛台灣、真正的愛台灣。