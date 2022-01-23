春節太魯閣提供3線免費遊園專車　遊客中心提早開館迎賓

▲春節初二到初四，太魯閣遊客中心均提早開館迎賓，讓一早搭乘遊園專車入園的民眾，可以進入遊客中心參觀。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年春節期間的初二到初四（2/2-2/4），中橫公路太魯閣至天祥路段實施交通管制，太魯閣國家公園管理處推出免費遊園專車，配合遊園專車行駛時間，太魯閣、布洛灣、天祥等遊客中心及天祥中橫故事館都將提早開館，服務早到的遊客。

太魯閣國家公園管理處表示，春節初二到初四，太魯閣遊客中心提早於上午7時開館，布洛灣7時30分、天祥遊客中心及天祥中橫故事館則提早在8時開館，讓一早搭乘遊園專車入園的民眾，就可以進入遊客中心參觀。

另外，布洛灣山月吊橋，這3天將暫時停止網路預約，改7時30分起採現場排隊入場。若吊橋乘載量達到260人飽和狀態時，則採取1出1進的方式，希望遊客都可以如願走訪山月吊橋。

太管處指出，今年太魯閣春節遊園專車與往年做法有部分調整。今年遊園專車起點在太魯閣遊客中心，請民眾在新城（太魯閣）車站搭乘公車到太魯閣遊客中心轉乘遊園專車，公車業者將配合加開班次疏運新城到太魯閣的遊客。

▲▼今年免費遊園專車分紅、藍、綠3線，起點在太魯閣遊客中心。

中橫公路太魯閣至天祥路段交通管制從上午7時至下午3時，為方便穿越中橫往來東、西部的用路人，今年採取每2小時放行10分鐘，請到台8線185.4公里處管制點前的太魯閣工務段舊址靠外車道停等放行。入園造訪各景點的遊客，仍請搭乘免費遊園專車入園。

針對甲、乙類大客車（遊覽車）及營業小客車行駛管制路段，則採總量管制，各限40輛，請先到新城（太魯閣）火車站前換證處申請通行證再出發。

太魯閣春節遊園專車分藍、紅、綠3條路線，藍線從太魯閣遊客中心開往天祥（不停靠布洛灣），紅線從太魯閣遊客中心到布洛灣區間，綠線則從布洛灣開往天祥區間，請民眾依需求搭乘，可以暢遊太魯閣各景點步道。

太管處特別提醒民眾，由於中橫公路部分路段路幅狹窄，且有落石風險，為避免造成交通擁塞及影響行車安全，請勿任意停車，員警亦將於中橫沿線疏導交通。