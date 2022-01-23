3000型列車遭爆趕鴨子上架、邊學邊開　台鐵駁：8成司機員可獨立駕駛

▲台鐵EMU3000遭爆司機員邊學邊開，台鐵今天出面澄清。（圖／台鐵）



記者許維寧／台北報導

台鐵最新城際列車EMU3000於去年12月底首航，預計初期投入東部幹線並支撐農曆春節運輸。但近日卻遭質疑新車「趕鴨子上架」，司機員還得在短時間內邊熟悉車況、邊疏運乘客。台鐵今天（1/23）則反駁，新車都經過第三方驗證單位測試合格方上線，絕對沒有外力干預或強行使用的狀況。台鐵去年也陸續辦理種子教官培訓，迄今已有345位司機員完成訓練，283人單獨駕駛過列車，可獨立駕駛比例為82%。

有台鐵基層員工反應，台鐵新車趕鴨子上架，於春節排班時更假設還未完成受訓的駕駛會通過受訓，或者僅開過一次車就被認定為會操作。台鐵對此強烈反駁，新車都需經第三方驗証單位測試合格，確認安全無虞後才上線使用，絕無受到外力干預而違規或強行使用的情形。

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台鐵也指出，依據「行車人員技能體格檢查規則」第8條第3點規定，必須通過規定的訓練時數，學科部分不得低於478小時，術科部分則依所欲取得駕照，實施不低於11個月2萬公里學習時間及里程，並通過交通部辦理學科及術科測驗後，方可取得「電車」駕駛證照。台鐵去年已舉辦過兩梯次培訓，訓練30名種子教官；迄今EMU3000營運相關各機務段有345位司機員完成段內訓練，其中283人已單獨駕駛過，可獨立駕駛比例達82% 。

另外，報導中提到1月9日當天司機員等不到指導員，最後只能自己開車。台鐵也回應，該司機員當天是第4次值乘EMU3000，因誤以為EMU3000型與傾斜列車一樣需要雙人乘務，所以才在車上等待，並非不孰悉EMU3000而不開車。

台鐵也強調，後續春節疏運期間不論正班車或加班車，都不會指派只有一次EMU3000單獨駕駛經驗的司機員，意即不會有開一次就硬上的情形發生，請大家放心。

但台鐵也表示，為滿足連續假日返鄉與出遊旅客增加的需求，以開行加班車為主要方式，列車排點上確有難度，為維持列車準點行駛，目前一般行點均會保留5%至7%餘裕，以降低司機員趕點壓力，未來新車投入即可再調整班表，增加更多餘裕。以新車運轉時分而言，EMU3000型北花間平均時速約為91公里，相較於普悠瑪或太魯閣平均時速約為98公里，已可減輕司機員的負擔。

台鐵也說，司機員工作班時數扣除整備時間，每班實際駕駛時間均小於6小時40分，以維持司機員的專注力，並兼顧身體負荷。

