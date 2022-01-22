台鐵EMU3000「暫停供應限定便當、哈根達斯」　改提供商務客點心

▲台鐵EMU3000城際列車商務車廂餐點服務暫停。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部宣布明日起大眾運輸車廂內禁止飲食，台鐵最新自強號EMU3000商務車廂（騰雲座艙）主打的用餐服務因此受影響，台鐵局表示，騰雲座艙暫停供應「騰雲座艙限定臺鐵便當」及「哈根達斯冰淇淋」，改為提供單獨包裝之點心及飲品各1份裝袋供旅客下車食用。

台鐵局表示，為減少車勤人員與旅客接觸及避免旅客用餐感染風險，自1月23日起乘客在列車上一律禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後儘速佩戴口罩。

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台鐵局車站範圍內(含付費區域與非付費區域)，如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下（如鄰近無旅客或旅客有佩戴口罩），得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食期間避免交談，飲食完畢後仍須佩戴口罩。

▲明日起大眾運輸車廂禁止飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

因應上述防疫措施，同步暫停於車上販售臺鐵便當等各項服務、並停止交付乘客票訂或電話訂購的便當；此外，考量賞味期限及食品安全，EMU3000型騰雲座艙暫停供應「騰雲座艙限定臺鐵便當」及「哈根達斯冰淇淋」，改為提供單獨包裝之點心及飲品各1份裝袋供旅客下車食用。

為強化防疫，臺鐵局各車站及列車之清潔消毒頻率均已比照疫情警戒三級辦理。另考量春節連續假期將至，人員流動將大幅增加，自111年1月22日起至2月7日止，加強中、長途對號列車之清潔消毒，於載運途中針對車門扶手、廁所及車門按鈕等旅客密集接觸設備，追加以酒精或稀釋漂白水擦拭消毒(約1-2小時進行1次)。