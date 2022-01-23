美日領袖視訊會談　中國駐日大使館發文痛批

▲日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行視訊會議。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京22日專電

美日領袖視訊會談昨晚舉行，談及台灣海峽和平穩定的重要性、反對中國在東海、南海試圖片面改變現狀。對此，中國駐日大使館今天發新聞稿，痛批這是對中國無端攻擊抹黑。

中國駐日大使館今天以發新聞稿方式，對昨晚美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行視訊會談所言及的內容，表達強烈不滿。

美日領袖視訊會談時指出，美日將緊密合作應對與中國有關的各項問題，會談言及台灣海峽和平穩定的重要性，對於香港、新疆維吾爾自治區的人權狀況感憂心，並且指出，反對中國在東海、南海試圖片面改變現況，反對中國進行經濟脅迫。

對此，中國駐日大使館今天發出以問答方式書寫的新聞稿指出，美日領袖視訊會晤惡意操弄涉華（中國）議題，對中國無端攻擊抹黑，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。中國對此表達強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

新聞稿表示，一段時間以來，日本在地區和國際場合頻頻炒作涉華（中國）議題，對中國內政說三道四，蓄意抹黑中國，違背中日4個政治文件精神，損及兩國政治互信，對中日關係改善發展造成嚴重干擾。中國嚴肅敦促日本糾正錯誤言行，停止挑釁滋事，避免中日關係受到進一步損害。