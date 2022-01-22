　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

侯友宜出席「新北揪企業 海灘新淨界」啟動記者會▼。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

桃園亞旭電腦工廠移工群聚案累計70例確診，由於亞旭在新北中和有設廠，卻兩度隱匿曾調派68名勞工前往桃園廠支援，讓新北市長侯友宜大為震怒。侯友宜表示，亞旭桃園廠爆出染疫事件後，新北兩度垂詢中和廠，廠方都稱沒有支援，直到今天中午前才回報，已經拖延了一天多，耽誤可以立即擴大採檢的時機，因此重罰30萬。

亞旭電腦工廠21日晚間傳出群聚感染，新北市府立即主動針對中和廠相關移工是否接觸交流進行調查，該廠相關單位初步回報均無支援情況。不過，22日中午市府經由精準疫調追查發現，中和廠於1/9-1/16期間曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，市府立即啟動防疫作為，安排68名支援勞工前往採檢，並全數匡列居家隔離，全廠371人擴大採檢。

侯友宜22日下午受訪時表示，前兩天桃園亞旭電腦有染疫事件以後，就積極垂詢中和廠有無支援交流，兩次查詢都說沒有，到了今天將近中午時，才正式回報確有支援交流，「已經拖延了一天多，沒有確實的通報，耽誤了我們立即可以擴大採檢的時機，所以採取重罰30萬。」

侯友宜表示，所有支援桃園廠的68名員工一律居家隔離，全廠區371名員工擴大採檢、擴大匡列，希望桃園染疫事件不會波及到新北，新北會全力以赴守住防疫。

針對採檢進度，侯友宜表示，因為今天中午之前才得知，亞旭中和廠確實有支援桃園廠，因此立即擴大匡列371人、68人居家隔離，目前正在採檢當中，希望今天或是明天採檢完，釐清後會向大家報告。

►必學！除濕機正確3用法

ET快訊
獨／圓山飯店爆廚師確診　柯文哲險踏疫區行程急喊卡
快訊／北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消
20天炸214例！8條傳播鏈狂燒「遍布7縣市」
快訊／染疫喜宴男害雲林新人慘隔離　7人採檢結果出爐
陳時中說重話！　籲做好實聯制「別出事後怪東怪西」
「朴信惠吻老公」婚禮畫面曝光　崔泰俊替她擦淚
魚油怎麼吃才有效？　權威醫：吃對款Omega-3濃度達97.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／圓山飯店傳廚師確診　柯文哲險踏疫區民眾黨尾牙緊急喊卡

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

批蔡英文「對蔣經國態度巨變」　基進黨痛心遺憾：轉型正義開倒車

本土疫情擴散　馬英九「明赴高雄發春聯」行程喊卡

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

疾管署疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她酸：創造統計學奇蹟！

「1層住20幾人共用衛浴」　監委曝：移工住宿環境無法防疫

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

晚十分鐘下課、到處認乾哥　各種學生時代回憶超青春！

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

獨／圓山飯店傳廚師確診　柯文哲險踏疫區民眾黨尾牙緊急喊卡

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

本土+82再創新高　賴清德籲團結防疫「台灣一定能再度過危機」

批蔡英文「對蔣經國態度巨變」　基進黨痛心遺憾：轉型正義開倒車

本土疫情擴散　馬英九「明赴高雄發春聯」行程喊卡

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

疾管署疫情圖表「桃園跟雙北一樣慘」　她酸：創造統計學奇蹟！

「1層住20幾人共用衛浴」　監委曝：移工住宿環境無法防疫

潮州春節市集停辦！鎮公所公告曝光：照中央指示，將全額退費

獨／圓山飯店傳廚師確診　柯文哲險踏疫區民眾黨尾牙緊急喊卡

媽祖、虎爺親臨戲院「日期、座位有擲筊」　素還真鎮瀾宮求疫情穩定

北市再增確診！圓山飯店廚師染疫緊急清消「餐廳退訂可全額退款」

王威晨虎哩安！中信棒籃合體寫春聯　短今、笑笑秀創意

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲挖出「5年前氣質照」驚豔：PR值90+

抵達目的地...虎斑貓驚覺「蛋蛋不保」嚇定格　網笑：快檢查一下

徐國勇宣布「政治人物禁止跑攤」　侯友宜：依中央規定辦理

快訊／本土2周炸破百例　民進黨：政府官員、民代過年不跑攤

春節最強運5生肖！「財氣+桃花」大噴發...屬虎有望脫單

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

快訊／北市今+1！小孩自高雄返台北　傳染給母親「Ct值僅10」

快訊／亞旭中和廠派68人支援桃園竟未通報　侯友宜震怒「重罰30萬」

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

快訊／北市Ct值10家庭主婦足跡曝光　曾到訪內湖好市多

快訊／桃園+60！黃珊珊證實56人「送劍潭隔離」

嚴防疫情失控　徐國勇宣布：停辦遶境、遊行、搶頭香、搶春牛

段宜康發文了！開炮蔡英文「莫名其妙」　徐巧芯賀：您終於回來了

快訊／今+82創今年最高　蔡英文首發聲「戒慎不要恐慌」快去打疫苗

桃園一夜爆+60！蘇貞昌指示：擴大通報、加速病例追蹤

快訊／全國即起「宗教場所禁飲食、分裝」　民眾自行攜帶筊杯供盤

注意！北車莫德納隨到隨打只剩2天　24日起換BNT、AZ上場

北市開2接種站　增1.1萬劑高端、BNT

蔡英文罕見臉書自PO「裙裝照」！

快訊／新北市府員工快篩陽性辦公室急清消　PCR結果出爐

更多熱門

相關新聞

亞旭發6點聲明「已三級防疫」　影響母公司華碩合併營收小於0.1％

亞旭發6點聲明「已三級防疫」　影響母公司華碩合併營收小於0.1％

桃園亞旭電腦工廠21日深夜篩出63人確診，加上先前的6位、1位返國確診的人員，目前已經累計70位確診，疫情持續延燒之際，更傳出早在20日，公司就已經知道有疑似染疫的員工，當天晚上卻仍讓員工來上班，對此亞旭今日下午也發布聲明指出，公司在21日接獲通知篩檢報告兩位同仁為陽性確診，亞旭桃園廠區隨即於當日將確診同仁隔離。

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

快訊／新北公布確診足跡　板橋高鐵站、捷運西門、永寧、土城醫院

快訊／新北今確診＋1　亞東護理師丈夫「居隔陰轉陽」

快訊／新北今確診＋1　亞東護理師丈夫「居隔陰轉陽」

亞旭70人確診！　鄭文燦：感染途徑可能為餐廳、宿舍

亞旭70人確診！　鄭文燦：感染途徑可能為餐廳、宿舍

快訊／亞旭中和廠全廠即起停工、匡371人採檢

快訊／亞旭中和廠全廠即起停工、匡371人採檢

關鍵字：

新北亞旭中和廠

讀者迴響

熱門新聞

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

快訊／本土+82「創今年新高」、另增48境外

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

新北警補進266新血　全場最正「嬌點」是她

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

朴信惠、崔泰俊絕美婚紗照曝光！

Omicron致死率出爐！醫喊：別再說小感冒不會死

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

桃園一夜+60為何不三級？鄉民氣瘋了

高雄今日暴增14例！最新足跡公布

嘉義某考場學生墜樓　送醫搶救不治

朴信惠更多婚紗照曝光「偏愛裸背款」

天王嫂結局大不同！網揭「最大區別」

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

更多

最夯影音

更多
不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚
【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP7 精華｜戲劇張力強《走建國路回家但後座少ㄌ泥》道盡暈船仔ㄟ糾結　陳珊妮霸氣告白最喜歡！｜庾澄慶 徐佳瑩 陳珊妮 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

陳文茜直問小S「老公早洩妳會怎麼樣？」　她羞曝房事...會喊「再等我一下」

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

《聲林3》黃祝賢儒超會扭、李杰明豁出去　李拾壹創作打動陳珊妮：我非常喜歡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面