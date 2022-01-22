亞旭中和廠兩度否認支援桃園　侯友宜怒批：已拖1天多耽誤採檢

▲新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／新北報導

桃園亞旭電腦工廠移工群聚案累計70例確診，由於亞旭在新北中和有設廠，卻兩度隱匿曾調派68名勞工前往桃園廠支援，讓新北市長侯友宜大為震怒。侯友宜表示，亞旭桃園廠爆出染疫事件後，新北兩度垂詢中和廠，廠方都稱沒有支援，直到今天中午前才回報，已經拖延了一天多，耽誤可以立即擴大採檢的時機，因此重罰30萬。

亞旭電腦工廠21日晚間傳出群聚感染，新北市府立即主動針對中和廠相關移工是否接觸交流進行調查，該廠相關單位初步回報均無支援情況。不過，22日中午市府經由精準疫調追查發現，中和廠於1/9-1/16期間曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，市府立即啟動防疫作為，安排68名支援勞工前往採檢，並全數匡列居家隔離，全廠371人擴大採檢。

侯友宜22日下午受訪時表示，前兩天桃園亞旭電腦有染疫事件以後，就積極垂詢中和廠有無支援交流，兩次查詢都說沒有，到了今天將近中午時，才正式回報確有支援交流，「已經拖延了一天多，沒有確實的通報，耽誤了我們立即可以擴大採檢的時機，所以採取重罰30萬。」

侯友宜表示，所有支援桃園廠的68名員工一律居家隔離，全廠區371名員工擴大採檢、擴大匡列，希望桃園染疫事件不會波及到新北，新北會全力以赴守住防疫。

針對採檢進度，侯友宜表示，因為今天中午之前才得知，亞旭中和廠確實有支援桃園廠，因此立即擴大匡列371人、68人居家隔離，目前正在採檢當中，希望今天或是明天採檢完，釐清後會向大家報告。