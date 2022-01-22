快訊／亞旭中和廠隱匿派遣勞工支援桃園　全廠即起停工、匡371人採檢

▲亞旭電子。（圖／翻攝亞旭電腦）

記者楊蕓／新北報導

桃園遠雄自貿港區亞旭電腦廠因移工曾赴西堤用餐確診，而爆發群聚感染，截至22日累計70人染疫。不料，亞旭中和廠區竟爆出曾派遣68名勞工前往桃園支援，卻未依規定通報，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，對此，新北衛生局緊急匡列全體371名員工擴大採檢，並命該廠即日起停止作業。

新北衛生局表示，1/21中央公布亞旭電腦桃園廠傳出移工確診，當時便主動了解中和廠是否有相關接觸史，經兩度回報均無支援交流，不料1/22市府再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園，公司卻表示1/9-1/16中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，於是火速啟動相關防疫作為。

衛生局說明，包括該廠支援68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為外籍移工，衛生局將針對該廠全數員工擴大採檢，該廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐再進行安排。

侯友宜對於該公司未能主動回報相關訊息感到震怒，要求公司務必配合市府防疫作為，擴大採檢、疫調，儘速阻斷傳播鏈。勞工局表示，如果企業移工調動，按規定必須向勞工局報備，但亞旭公司此次調動完全沒有通報在先，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，情節重大，將重罰30萬元。