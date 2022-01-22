疫情大噴發沒在怕！紫南宮初一發錢母擬照辦　將提送防疫計畫

記者鄧木卿、林冠吟／南投報導

中央疫情指揮中心22日宣布，台灣本土病例新增82例，為今年以來確診數最多的一次！基於本土疫情升溫，加上新春將近，內政部長徐國勇也呼籲民間宗教團體停止宗教活動，同時需落實實聯制。大甲鎮瀾宮也宣布不開放搶頭香和發紅包，不過南投紫南宮則宣布，原訂大年初一舉辦的發錢母活動，傾向照常舉辦。

▲紫南宮發放錢母是南投一年一度盛事。（圖／記者高堂堯翻攝）



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紫南宮主委莊秋安指出，廟內相關工作人員皆已完成接種第三劑疫苗，目前傾向暫不取消發放錢母活動，但會和南投縣政府提防疫計畫申請，全程將配合防疫規範進行，暫定利用拉長排隊人潮的方式，減少人潮壅擠，周一也會將防疫計畫遞送給市府，由市府決定是否要舉辦發放錢母的活動。

▲本土疫情升溫，紫南宮目前傾向照常發放錢母，但會向南投縣府遞送防疫計畫，由市府來決定是否要繼續舉辦。（圖／記者高堂堯攝）



莊秋安表示，廟方也會針對香客較常觸碰的地方如廁所、供桌、筊杯等地也會派員定時清潔消毒，要求信眾應全程配戴口罩，並設置紅外線監測儀器監測信眾體溫，進行手部消毒。

由於紫南宮發錢母活動歷年來都相當備受矚目，前來排隊領取的信眾數量相當多，每年排隊領取的人龍更是長達好幾公里，恐會違反政府規定的宗教活動不得超過500人的規定。主委莊秋安則說，信眾與廟方工作人員，人數不會超過100人，現場也會安排工作人員維持信眾和信眾間的社交距離。