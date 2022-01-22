欠交通罰單害祖產遭查封　水電工協商分期竟無照騎車去繳錢

記者黃哲民／台北報導

新北1名從事水電小工的張姓男子，積欠罰單與稅費共20萬餘元置之不理，被移送行政執行署新北分署強制執行，即使名下僅有的1間房子被登記查封，張男仍不管，直到日前屋門邊被貼上封條，經住在該屋的舅舅催促，張男和弟弟才出面處理，卻又推說沒錢想擺爛，最後弟弟代繳3萬元、其餘分期付款，不料張男竟無照騎車來洽公，新北分署善意提醒別再違規，以免又受罰。

▲新北張姓男子欠繳罰單，以致外公留下的老舊公寓被查封。（圖／行政執行署新北分署提供）

36歲張男前年（2020年）3月因無照騎乘機車，被警員攔檢查獲又拒絕做酒測，一併被裁罰18萬元，加上他又無照騎車、欠繳機車燃料費，合計滯納20萬1000元，去年（2021年）1月陸續被移送新北分署強制執行。

▲新北張姓男子（右）欠繳罰單以致祖產被查封，出面協商分期推稱沒錢，一度和弟弟（左）想擺爛離開。（圖／行政執行署新北分署提供）

張男接獲新北分署催繳通知、一概不理，名下唯一1間在永和區的老舊公寓因而在去年底，被新北分署通知地政機關辦理查封登記，張男還是不管，新北分署日前到場試圖勸說，但屋裡沒人應門，於是在大門邊貼上封條。

該屋是張男代位母親繼承外公的遺產，但由張男舅舅居住，舅舅回家看見封條趕緊催促張男處理，與張男同住的阿姨也力勸祖產不能被法拍，張男總算答應到新北分署協商，但一聽要付20萬元，直說收入有限、沒錢繳。

張男弟弟跟哥哥對該屋各有1/10持分，陪哥哥去新北分署，也說自己在服飾店當店員、收入微薄，兄弟倆打算擺爛，轉身要走，新北分署留住2人好說歹說，弟弟才從身上變出3萬元現金繳納頭期款，其餘分17期由張男每期支付1萬元。

言談中，新北分署發現張男竟然是無照騎車前來洽公，善意提醒張男別再違規騎車上路，以免又受罰。新北分署呼籲民眾遵守交通規則，若違規被罰，應自動繳納或辦理分期付款，以免遭強制執行，並殃及家人。