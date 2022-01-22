快訊／高雄2個案感染源不明　與「中島熱區」無關！市府急追來源

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新冠肺炎的確診人數，22日新增14例確診，不過從中島感染鏈當中，又有2個新的感染個案為新增，無關於高雄港的中島感染鏈當中，分別是18306主要是新住民，42歲的她本身在日常生活，自己說相當單純，沒有新的足跡 ，他的ct值為14.1，是在1月7日發生症狀，另外一位確診18309 據了 掌握的情況，是在學的學生，活動上面上也非常侷限，釐清跟中島接觸風險沒有明顯關聯性，1/10有到台北，再回到台北，20日快篩陽性，ct24。目前正在釐清感染源當中。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示：「在疫調過程裡，昨天深夜接到2例個案，1例是高雄市主動就醫採檢18306，他是一個新住民 42歲，本身在日常生活裡自述單純，沒有明顯足跡，要再進一步疫調 CT14.1 ，出現症狀日期是17日」。

另外一例是這部分是由北區轉來的18309，目前掌握是一名在學學生，因為在活動上相當侷限，因此足跡釐清與中島接觸風險無明顯關聯，必須進一步釐清 是否有透過間接接觸，他的活動史是在10日回到台北，12日回高雄，14日騎車再回台北，結果15日發燒，目前相關症狀持續，20日因為快篩陽性，隔天確定PCR 陽性 CT24，目前積極疫調中。

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高雄市再針對相關個案疫調匡列採檢人數，進行盡量精準且細膩 ，如足跡停留點調閱監視器，數人頭或者對應紀錄QR實聯制掌握度，目前在執行上，實際登記數量遠少於監視器，疫調困難相對高，潘炤穎強調會拜託警方進行相關輔助。

▲高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）