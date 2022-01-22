知名拉麵店12kg五花肉消失！叉燒大盜「逆向逃」　認了：全吃光

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局在11日接獲線報，轄區內一家拉麵店冰箱的5花肉遭竊，事後再21日凌晨3時許，警方巡邏發現1名騎自行車的男子，特徵容貌與監視器所掌握嫌犯極為相似，最後將人帶回派出所詢問，男子坦承竊盜，且已經將12公斤的5花肉吃光。

警方調查，40歲的陳姓男子，在11日凌晨，跑到中正區一家知名拉麵店，打開拉麵店放置在公共空間的冰箱，並將裡面12公斤的5花肉全部搬走，店家當時超無奈，只能報警並上網留言，拉麵店要注意叉燒是否還在冰箱。

▲知名拉麵店「塩琉」11日叉燒被偷走，10天後警方攔查嫌犯，嫌犯竟然還想騎自行車落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，事後調閱監視器，鎖定1名中年的蓄鬍男子，事後查訪為40歲的陳姓男子，最後在21日凌晨3時許，巡邏警員在中華路、寶慶街口發現疑似陳姓男子蹤跡，於是尾隨陳所騎乘的腳踏車，最後將人攔下盤查。

陳姓男子見到警方上門，立刻掉頭逆向加速疾駛，但自行車終究跑不贏汽車，最後在一個暗巷內被警方攔下，警方詢問是否有偷拉麵店的豬肉，陳姓男子當場坦承犯行，最後警方將人帶回偵辦，訊後依照竊盜罪嫌函送法辦。

▲知名拉麵店「塩琉」在11日發現最叉燒的5花肉被偷立刻報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子向警方指出，當時看到冰箱沒有上鎖，於是前往看有甚麼東西，最後將知名拉麵店「塩琉」，冷藏在冰箱準備製作叉燒的5花肉偷走，但警方詢問「贓物呢」，男子則回答「全部吃掉了」。

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