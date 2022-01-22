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鎮南國小「虎年行大運」　師生捐10萬元及發票給育幼院

▲雲林鎮南國小「虎年發紅包」，設計老虎可愛風的造型，孩子發揮創意可以自己想、更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林鎮南國小「虎年發紅包」，設計老虎可愛風的造型，孩子發揮創意可以自己想、更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林鎮南國小利用110學年度第一學期結業式，辦理「虎年紅包大放送」活動，讓全校師生虎哩過好年；鎮南國小校長梁博雍表示，活動規劃除有「一起虎虎虎」帶動跳、虎年行大運接力趣味活動、虎口拔毛抽獎，最後來個虎年發紅包，全校師生也愛心捐款10萬及統一發票給育幼院，讓大家在疫情期間都能「虎哩健康平安過虎年」。

負責規劃的輔導組長張東慈老師表示，活動開場特別邀請舞蹈女神曉苓老師及舞功高手秉育教練帶大家舞動活力「一起虎虎虎」暖場後，接著班級遊戲接力由幼兒園至六年級虎年相關的遊戲活動，還有一個「虎哩巧百萬小學堂」讓全校師生一起來動動腦，獎品豐富有，虎霸王獎、虎力旺獎、虎厲害獎、好虎氣獎等，讓孩子們開心過虎年。

▲雲林鎮南國小「虎年發紅包」，設計老虎可愛風的造型，孩子發揮創意可以自己想、更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「虎口拔毛抽獎活動」，由每班派代表上台從老虎的口中拔出一根毛，就會有加碼的禮物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

輔導室張巧芳主任表示，其中加碼規劃的「虎口拔毛抽獎活動」，由每班派代表上台從老虎的口中拔出一根毛，就會有加碼的禮物，第一特獎－全班每人e酷幣100點（1班）、頭獎-全班每人e酷幣60點（5班）、普獎-全班每人e酷幣20點（20班）；另外，老師的部分，最大獎有郭建位會長提供的現金紅包每人500元，點燃活動最高潮。

南國小校長梁博雍表示指出，其實今天的重頭戲是「虎年發紅包」，學校與家長會特別精心設計的虎年造型的紅包。加家長會長郭建位表示，紅包設計採用老虎可愛風的造型，結合撲克牌、桌遊、撿紅點、虎年成語、吉祥話、虎哩好話等，甚至可以請孩子發揮創意可以自己想，創造更多的玩法，虎哩健康玩、聰明玩，並遵守規則玩，交朋友找更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。

▲雲林鎮南國小「虎年發紅包」，設計老虎可愛風的造型，孩子發揮創意可以自己想、更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林鎮南國小「虎年發紅包」，設計老虎可愛風的造型，孩子發揮創意可以自己想、更多人一起玩，做一個「敦品、力學、健身、合群」的鎮南小全人，留下金色童年的美好回憶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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