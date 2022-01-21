超窩心！他親手寫下學生名字　國小校長送出1267個紅包

▲彰化和東國小校長送全校學生紅包。（圖／校長柯伯儒提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣的國小學校昨天舉行休業式，和東國小1267人學童每人都拿到一個歲末祝福的紅包，每個紅包上都有學生名字，原來這是校長柯伯儒花了8小時用金色油漆筆親筆寫下，使得師生及家長大受感動，高興的說「這是今年收到最棒、最溫暖的禮物」。

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▲和東國小校長柯伯儒手寫學生名字。

柯伯儒說，每到新學校就會送給每一名學生，親手寫下名字的歲末祝福紅包，今年剛轉到和東國小任職，學生數比往年待過的學校人數多，名字也不能寫錯，先在電腦選用標楷體，再在螢幕上把學童的名字放大，一筆一畫的在1267個紅包上一一寫下名字，希望學生拿到後都能開心平安的過寒假。

▲和東國小全校師生合影。

柯伯儒笑著說，現在公文大都是用電腦打字，手機也使用語音輸入，寫字機會變得更少了，能有這個機會寫下學生的名字，真的是一個很棒的感受，昨天有學生收到紅包後，還特地跑來跟他說「謝謝校長，新年快樂」，紅包裡面還貼心地放了一張「一元復始」的賀歲小福卡，讓家長們感動的對校長直說，「真的是最窩心的新年禮物，您辛苦了」。

▲紅包內放一張「一元復始」的賀歲小福卡。