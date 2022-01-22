快訊／家長確診！高雄某國小緊急停課一天

▲高雄市某國小今停課一天 。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄港爆發港埠群聚，累計已13人確診，據了解，今日確診數字恐怕再是雙位數，且都與新光輪有關。今早有某國小在官網貼出通知，22日校園暫停開放一天，內文指出「接獲衛生所通知幼兒園有家長確診，校園預防性停課一天，並進行清消工作，校園暫停開放」
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