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嚴打酒駕！　23、24日台南「全國同步取締酒駕車專案」

▲台南市警方為了全力防堵酒駕惡習，23、24日執行「全市同步取締酒駕車」專案，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警方為了全力防堵酒駕惡習，23、24日執行「全市同步取締酒駕車」專案，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，餐飲宴會飲酒機會增加，台南市警方為了全力防堵酒駕惡習，23、24日執行「全市同步取締酒駕車」專案，針對易酒駕肇事路段、餐廳、Pub、KTV等飲酒場所的週邊，路檢及加密機動攔檢取締，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。

台南市警方1月15日執行「全國同步取締酒後駕車」專案，共計取締酒後駕車33件，其中移送公共危險罪22件，顯示仍有多數民眾心存僥倖，酒駕上路，警方也提醒不要忽略「不自覺酒駕」，多數民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭警方攔查仍會被依法送辦。

▲台南市警方為了全力防堵酒駕惡習，23、24日執行「全市同步取締酒駕車」專案，防止酒駕行為，並即時防制街頭聚眾鬥毆事件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南警方配合全國政策，取締酒駕絕不手軟，從現在起至農曆過年後，不分晝夜，持續針對酒駕加強執法，呼籲民眾如有飲酒必要，酒後選擇「指定駕駛」、「代客開車」或坐計程車回家，千萬不要有僥倖心理，以保障自己與他人安全。

道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人，酒測值達0.15mg/dL以上，機車駕駛人處新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年；駕駛人酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處600元以上、3000元以下罰鍰。

台南市警局長方仰寧表示，防制酒駕是警察重點工作，將持續強力執行，嚴打酒駕，展現維護社會秩序及交通安全的決心，也籲請餐飲業者應協助代客叫車、代駕服務，有代客泊車服務業者，絕不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同維護交通安全與落實社會責任。

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