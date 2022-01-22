突擊路人過年送禮口袋名單！小編公開私心推薦讓阿伯金歡喜

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▲ETtoday街訪突擊路人送禮口袋名單。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

每年最期待的過年又要來了，一年一度可以好好跟家人相聚、還可以放年假耍廢的日子總是幸福感滿滿，但過年期間不免俗地還是要向親友或長輩表達一點心意，準備伴手禮是一定要的，ETtoday小編就要在過年前上街突擊路人過年送禮的口袋名單，再公開自己心目中的送禮不敗選擇，重點都在影片裡，快點筆記下來，虎年最佳送禮達人就是你！

小編街訪路人過年送禮口袋名單，大多數人都會選擇「禮盒」，大氣又不失禮貌，有路人表示通常自己送禮的時候會選擇養生禮盒，因為健康類型的禮盒幾乎大家都能接受，也有阿伯表示自己收到雞精會很開心，但市面上禮盒選擇多，大家都會挑選什麼品牌呢？「桂格！」路人表示，由於自己是業務的關係，所以每年都會送禮給客戶，「之前送過客戶人蔘飲，反應都還不錯。」而因為工作性質經常加班，「我自己也有喝，精神真的有比較好！」

至於女生則偏好燕窩等類型的禮盒，就有路人分享自己很喜歡「Selina（代言）的天地合補」，而桂格小小瓶、方便喝，對收禮的人來說也不會造成負擔。此次街訪蒐集到不少民眾的送禮清單，小編自己也要來推薦心目中的不敗送禮選擇，有鑒於健康類型的禮盒超熱門，小編針對不同的收禮族群給出4款禮盒清單。

桂格養氣人蔘是專為國人體質設計的人蔘飲第一品牌，選用整支人蔘幫助補氣，搭配蓮子、百合，讓口感更溫潤，幫助穩固精氣神，是針對工作忙碌上班族的送禮好選擇。

桂格活靈芝獲國家免疫調節認證(註1)，能鞏固保護力，適合全家人與敏感體質，甘甜好入口，送給長輩也不NG！而天地合補官燕窩則採用珍貴燕盞，每一口都喝得到晶瑩飽滿的燕條，小編更表示天地合補官燕窩是她的女性送禮首選，由裡到外都Bling Bling！

天地合補葡萄糖胺飲則有和醫學大學合作人體實證，2週提升靈活度、運動強健度，適合四處趴趴走的長輩！小編實在太好奇口味如何，馬上試喝表示「酸酸甜甜的，好像酸梅湯」，十分順口好喝。

現在立刻拿出手機掃描活動QR Code，進入桂格的活動首頁後，由台灣翻轉文字大師林國慶獨家設計的賀年卡映入眼簾，只要分享創意賀年卡，加上hashtag「送禮首選桂格天地合補抽紅包金」就有機會抽中新春萬元紅包金。

再過幾天就要過年了，還沒想好要送什麼的人跟著小編一起準備就對了，桂格天地合補讓你晉升送禮達人再抽萬元紅包金，虎年一開始就走路有風。

註1：桂格活靈芝菌絲體滋補液，榮獲健康食品免疫調節功能，根據動物及體外試驗結果顯示，有助於促進吞噬細胞活性。